Марго Роббі у сльозах залишила дім Кари Делевінь

Емоції Марго Роббі змусили шанувальників Кари Делевінь всерйоз занепокоїтися про те, в якому стані зараз 30-річна акторка та супермодель.

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32-річну американську акторку з першого ешелону Голлівуду Марго Роббі помітили біля будинку своєї близької подруги, британської моделі Кари Делевінь, який та орендує в Західному Голлівуді. Знаменитість йшла геть і витирала сльози, пише Daily Mail.

Марго поїхала до аеропорту Лос-Анджелеса близько 17:00 за місцевим часом. Чи була в цей час вдома Кара, невідомо.

У понеділок Делевінь не з'явилася в Нью-Йорку на презентації своєї модної колекції на честь покійного дизайнера Карла Лагерфельда, яка відбулася в ресторані Saga на Манхеттені. Вона також пропустила церемонію вручення премії "Еммі", де мала бути присутня зі своїми колегами з серіалу "Вбивства в одній будівлі".

Емоції Марго Роббі стривожили шанувальників Кари Делевінь, оскільки зовсім недавно супермодель вразила весь світ своєю неадекватною поведінкою в аеропорту Лос-Анджелеса. Дівчину не пустили на борт приватного літака, оскільки вона поводилася дуже дивно: ходила в одних шкарпетках територією аеропорту, курила і явно не могла координувати свої рухи.

Психічний і фізичний стан Кари викликав занепокоєння в її сім'ї, яка готова вдатися навіть до примусових заходів для того, щоб допомогти їй впоратися з кризою та проблемами зі здоров'ям.

Роббі та Делевінь — давні подруги. Вони разом знялися у фільмі "Загін самогубців" 2016 року. Минулого місяця Кара запросила Марго відсвяткувати своє 30-річчя на розкішній яхті біля берегів "Форментери" (Іспанія).

Нагадаємо, Марго Роббі стала найвисокооплачуванішою акторкою Голлівуду. За роль у фільмі "Барбі" вона отримає рекордні 12,5 мільйона доларів. А нещодавно у мережі з'явився перший трейлер нового фільму з Роббі під назвою "Вавилон".