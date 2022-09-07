Кара Делевінь налякала шанувальників, бігаючи в шкарпетках по аеропорту

Модель мала сісти на літак у Каліфорнії, але на борт її не пустили через нестабільну поведінку.

Відому модель та акторку Кару Делевінь не пустили на борт приватного літака Jay-Z Puma в аеропорту Ван-Найс у Каліфорнії через її дивну поведінку. Про це пише Daily Mail.

Акторка проводила час на знаменитому фестивалі Burning Man, і мала вирушати додому. Але в аеропорт вона прибула у вкрай нестабільному стані. Вона бігала в одних шкарпетках, багато курила і з кимось лаялася по телефону.

[ + – ] Кара Делевінь настільки дивно поводилася, що її висадили з літака

Зрештою на борт літака її та її собаку Альфі не пустили й Карі довелося виїхати з аеропорту на машині, на якій вона туди й прибула.

Хтось в аеропорту зняв на відео, як Кара Делевінь кидається біля будівлі, постійно упускаючи телефон. Відео опублікували у мережі й шанувальники зірки серіалу "Вбивства в одній будівлі" серйозно стурбовані її станом.

Також джерело повідомило, що Кара запізнилася в аеропорт на дві години. Вона пробула на борту літака приблизно 45 хвилин, перш ніж покинула його та виїхала з аеропорту. За нею пішли її помічниця та двоє чоловіків, ймовірно, охоронці.

Інсайдер заспокоїв шанувальників Кари, повідомивши, що вона просто втомилася. На фестивалі Burning Man вона майже нічого не їла і не приймала душ, тому й виглядала такою розпатланою та неохайною.

[ + – ] Кара Делевінь настільки дивно поводилася, що її висадили з літака

"Друзі Кари іноді турбуються про неї через її поведінку, яка комусь може здатися дивною, але вона не одна. На фестивалі вона була із сестрою, за нею доглядають", — повідомив інсайдер.

За кілька тижнів до інциденту в аеропорту Кару сфотографували на яхті, де вона святкувала з друзями своє 30-річчя. Було видно, що вона вкрита синцями і в неї від стресу загострився псоріаз, на який вона страждає багато років.

Але інсайдери поспішили заспокоїти шанувальників моделі, сказавши, що вона просто так живе і запевняє всіх довкола, що з нею все гаразд.

Кара дійсно страждає на синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), що може пояснити її очевидно нервову поведінку.

До того ж, на неї могла вплинути її мати Пандора — вона боролася з наркотичною залежністю.