Кара Делевінь налякала шанувальників, бігаючи в шкарпетках по аеропорту
Модель мала сісти на літак у Каліфорнії, але на борт її не пустили через нестабільну поведінку.
Відому модель та акторку Кару Делевінь не пустили на борт приватного літака Jay-Z Puma в аеропорту Ван-Найс у Каліфорнії через її дивну поведінку. Про це пише Daily Mail.
Акторка проводила час на знаменитому фестивалі Burning Man, і мала вирушати додому. Але в аеропорт вона прибула у вкрай нестабільному стані. Вона бігала в одних шкарпетках, багато курила і з кимось лаялася по телефону.
Зрештою на борт літака її та її собаку Альфі не пустили й Карі довелося виїхати з аеропорту на машині, на якій вона туди й прибула.
Хтось в аеропорту зняв на відео, як Кара Делевінь кидається біля будівлі, постійно упускаючи телефон. Відео опублікували у мережі й шанувальники зірки серіалу "Вбивства в одній будівлі" серйозно стурбовані її станом.
Також джерело повідомило, що Кара запізнилася в аеропорт на дві години. Вона пробула на борту літака приблизно 45 хвилин, перш ніж покинула його та виїхала з аеропорту. За нею пішли її помічниця та двоє чоловіків, ймовірно, охоронці.
Інсайдер заспокоїв шанувальників Кари, повідомивши, що вона просто втомилася. На фестивалі Burning Man вона майже нічого не їла і не приймала душ, тому й виглядала такою розпатланою та неохайною.
"Друзі Кари іноді турбуються про неї через її поведінку, яка комусь може здатися дивною, але вона не одна. На фестивалі вона була із сестрою, за нею доглядають", — повідомив інсайдер.
За кілька тижнів до інциденту в аеропорту Кару сфотографували на яхті, де вона святкувала з друзями своє 30-річчя. Було видно, що вона вкрита синцями і в неї від стресу загострився псоріаз, на який вона страждає багато років.
Але інсайдери поспішили заспокоїти шанувальників моделі, сказавши, що вона просто так живе і запевняє всіх довкола, що з нею все гаразд.
Кара дійсно страждає на синдром дефіциту уваги та гіперактивності (СДУГ), що може пояснити її очевидно нервову поведінку.
До того ж, на неї могла вплинути її мати Пандора — вона боролася з наркотичною залежністю.