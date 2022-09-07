Кара Делевинь напугала поклонников, бегая в носках по аэропорту

Модель должна была сесть на самолет в Калифорнии, но на борт ее не пустили из-за нестабильного поведения

Известную модель и актрису Кару Делевинь не пустили на борт частного самолета Jay-Z Puma в аэропорту Ван-Найс в Калифорнии из-за ее странного поведения. Об этом пишет Daily Mail.

Актриса проводила время на знаменитом фестивале Burning Man, и должна была отправляться домой. Но в аэропорт она прибыла в крайне нестабильном состоянии. Она бегала в одних носках, много курила и с кем-то ругалась по телефону.

[ + – ] Кара Делевинь настолько странно себя вела, что ее высадили из самолета

В итоге, на борт самолета ее и ее собаку Альфи не пустили и Каре пришлось уехать из аэропорта на машине, на которой она туда и прибыла.

Кто-то в аэропорту снял на видео, как Кара Делевинь мечется у здания, постоянно роняя телефон. Видео опубликовали в Сети и поклонники звезды сериала "Убийства в одном здании" всерьез обеспокоены ее состоянием.

Также источник сообщил, что Кара опоздала в аэропорт на два часа. Она пробыла на борту самолета около 45 минут, прежде чем покинула его и уехала из аэропорта. За ней последовали ее помощница и двое мужчин, вероятно, телохранителей.

Инсайдер успокоил поклонников Кары, сообщив, что она просто устала. На фестивале Burning Man она почти ничего не ела и не принимала душ, поэтому и выглядела такой растрепанной и неопрятной.

[ + – ] Кара Делевинь настолько странно себя вела, что ее высадили из самолета

"Друзья Кары иногда беспокоятся о ней из-за ее поведения, которое кому-то может показаться странным, но она не одна. На фестивале она была с сестрой, за ней присматривают", — сообщил инсайдер.

За несколько недель до инцидента в аэропорту Кару сфотографировали на яхте, где она отмечала с друзьями свое 30-летие. Было видно, что она покрыта синяками и у нее от стресса обострился псориаз, которым она страдает много лет.

Но инсайдеры поспешили успокоить поклонников модели, сказав, что она просто так живет и уверяет всех вокруг, что с ней все в порядке.

Кара действительно страдает синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ), что может объяснить ее явно нервное поведение.

К тому же на нее могла повлиять ее мать Пандора – она боролась с наркотической зависимостью.