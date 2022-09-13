Вийшов перший трейлер фільму "Вавилон" з Бредом Піттом та Марго Роббі

Режисер Демієн Шазель залишився у захваті від роботи із зірками з першого ешелону Голлівуду.

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58-річний Бред Пітт та 32-річна Марго Роббі зіграли голлівудських зірок 1920-х років Джека Конрада та Неллі Ларой у новому фільмі Демієна Шазелля "Вавилон". Раніше режисер уславився своєю картиною "Ла-Ла Ленд". У драмі знялися Джин Смарт, Тобі Магвайр, Дієго Кальва, Макс Мінгелла, Кетрін Вотерстон, Флі, Ерік Робертс, Самара Вівінг та Олівія Вайлд, а перші кадри фільму вже опубліковані в Мережі.

Сюжетна лінія картини є оповідю про "занадто великі амбіції і обурливу надмірність", в якому "простежуються злети і падіння безлічі персонажів в епоху неприборканого занепаду і розпусти в ранньому Голлівуді".

Марго Роббі грає актрису-початківцю, яка мріє заробити багато грошей. Вона любить вечірки та розваги, попутно бажаючи прославитися на весь світ.

"На зорях написано: я зірка. Якби у мене були гроші, я б витрачала їх тільки на веселі речі, розумієте? Не на нудні речі на кшталт податків. Я просто хочу, щоб усі веселилися вічно", — каже Неллі.

Персонаж Бреда Пітта Джек Конрад, тим часом, знаходиться на іншому етапі своєї голлівудської кар'єри в кіно, дія якого відбувається в Лос-Анджелесі 1920-х років, коли кінобізнес переходив від німого до звукового кіно.

"Те, що я роблю, щось означає", — каже Конрад.

За словами Шазелля, Пітт і Роббі дійшли висновку, що їхні герої дуже близькі за характером.

"Частина того, що було чарівно в роботі з ними в цих ролях, полягала в тому, що кожен з них відчував, що справді може зробити свою гру найбільш особистим із того, що вони створили. У Марго як у людини є це — це дуже по-австралійськи — зухвала, смілива, голодна риса, до якої вона справді змогла підключитися і зробити багато справді кумедних речей", — сказав він.

Прем'єра "Вавилона" запланована у деяких кінотеатрах на 25 грудня, а у світовий прокат вийде 6 січня.

Нагадаємо, Бред Пітт завів "чорний список" акторів, з якими йому не сподобалося працювати. За словами джерел, якщо він розчарувався у своїх колегах, то наступного разу просто відмовляється зніматися, якщо хтось із цього списку теж пройшов кастинг.