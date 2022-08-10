Бред Пітт завів "чорний" список

Пітт не хоче працювати з посередниками.

58-річний Бред Пітт веде список "гі***них" акторів, із яким надалі не захоче працювати. Про це розповів колега актора з фільму "Швидкісний поїзд" Аарон Тейлор-Джонсон під час кінофестивалю в Локарно у Швейцарії, повідомляє Variety.

За словами Тейлора-Джонсона, зараз Пітт "перебуває в новому розділі свого життя", — пояснив Тейлор-Джонсон про Пітта під час кінофестивалю. Хоча Бред — "скромна та люб'язна людина", Тейлор-Джонсон додав, що актор чекає того ж натомість від своїх колег.

"Він просто хоче нести світло й радість у світ і бути поряд із людьми, які хочуть добре провести час. Ти працюєш із багатьма акторами й через якийсь час починаєш робити замітки: "Я, напевно, більше ніколи не працюватиму з цією людиною". Бред теж має цей список: список "хороших" і список "гі***них".

[ + – ] Аарон Тейлор-Джонсон, Бред Пітт і Браян Тайрі Генрі

Крім Пітта й Тейлора-Джонсона, у новому комедійному бойовику, знятому колишнім дублером Пітта Девідом Літчем, також з'явилися Браян Тайрі Генрі, Сандра Буллок, Джої Кінг, Зазі Бітц, Майкл Шеннон, Ендрю Коджі та Бед Банні. Гра Пітта в ролі дзен-кіллера на ім'я Ледібаг у каскадерській комедії — ще одна культова роль для володаря премії "Оскар".

Тоді як Тейлор-Джонсон отримав серйозну травму на знімальному майданчику та потрапив у лікарню, Пітт виконав 95% своїх трюків самостійно та залишив знімальний майданчик без будь-яких "бойових ран".

"Ми знімали бійку, і мене відкинуло через усю кімнату. І я серйозно пошкодив руку об старий шматок кута, де не було набивки, уквально відірвавши шматок. Від болю буквально знепритомнів. А потім я повернувся та запитав: "Повторимо ми ще раз ?" А вони такі: "Ні, ні, ні. Тобі треба піти накласти шви в лікарню". Тож я провів ніч у лікарні", — розповів Тейлор-Джонсон.

Зі свого боку, оглядачі залишилися в захваті від роботи Бреда.

"Пітт отримує від цього дійсно відчутне задоволення, і енергія, яка виходить від нього, коли він бореться з Бед Банні через вибухонебезпечний портфель або укладає волосся за допомогою фена в японському унітазі, якимось чином досить приваблива, щоб переконати нас у тому, що ми теж розважаємося", — зазначив Девід Ельріх із IndieWire.

Нагадаємо, нещодавно Бред Пітт отримав маєток за 40 мільйонів доларів і розповів про свої почуття до дочки Шайло.