Вышел первый трейлер фильма "Вавилон" с Брэдом Питтом и Марго Робби

Режиссер Дэмиен Шазель остался в восторге от работы со звездами из первого эшелона Голливуда.

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58-летний Брэд Питт и 32-летняя Марго Робби сыграли голливудских звезд 1920-х годов Джека Конрада и Нелли Ларой в новом фильме Дэмиена Шазеля "Вавилон". Ранее режиссер прославился своей картиной "Ла-Ла Ленд". В драме снялись Джин Смарт, Тоби Магуайр, Диего Кальва, Макс Мингелла, Кэтрин Уотерстон, Фли, Эрик Робертс, Самара Уивинг и Оливия Уайлд, а первые кадры фильма уже опубликованы в Сети.

Сюжетная линия картины представляет собой повествование о "непомерных амбициях и возмутительном излишестве", в котором "прослеживаются взлеты и падения множества персонажей в эпоху необузданного упадка и разврата в раннем Голливуде".

Марго Робби играет начинающую актрису, которая мечтает заработать много денег. Она любит вечеринки и развлечения, попутно желая прославиться на весь мир.

"На звездах написано: я звезда. Если бы у меня были деньги, я бы тратила их только на веселые вещи, понимаете? Не на скучные вещи вроде налогов. Я просто хочу, чтобы все веселились вечно", – говорит Нелли.

Персонаж Брэда Питта Джек Конрад, тем временем, находится на другом этапе своей голливудской карьеры в кино, действие которого происходит в Лос-Анджелесе 1920-х годов, когда кинобизнес переходил от немого к звуковому кино.

"То, что я делаю, что-то значит", — говорит Конрад.

По словам Шазеля, Питт и Робби пришли к выводу, что их герои очень близки по характеру.

"Часть того, что было волшебно в работе с ними в этих ролях, заключалась в том, что каждый из них чувствовал, что действительно может сделать свою игру самым личным из того, что они создали. У Марго как у человека есть это – это очень по-австралийски — дерзкая, смелая, голодная черта, к которой она действительно смогла подключиться и сделать много действительно забавных вещей", – сказал он.

Премьера "Вавилона" запланирована в некоторых кинотеатрах на 25 декабря, а в мировой прокат выйдет 6 января.

Напомним, Брэд Питт завел "черный список" актеров, с которыми ему не понравилось работать. По словам источников, если он разочаровался в своих коллегах, то в следующий раз просто отказывается сниматься, если кто-то из этого списка тоже прошел кастинг.