Марго Роббі стала найоплачуванішою акторкою в Голлівуді

За роль у фільмі "Барбі" Марго отримає рекордні 12,5 мільйонів доларів

У мережу просочилася інформація про гонорари акторів, зайнятих на зйомках фільму "Барбі", і з'ясувалося, що Марго Роббі, якій і дісталася роль Барбі, отримає 12,5 мільйонів доларів, що робить її найоплачуванішою акторкою в Голлівуді. Про це пише Daily Mail.

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Марго Роббі тепер офіційно є найоплачуванішою акторкою Голлівуду завдяки її неймовірному гонорару за роль у фільмі Ґрети Ґервіг про Барбі.

[ + – ] Марго Роббі та Раян Ґослінг у фільмі "Барбі" Фото: Getty Images

32-річна австралійська зірка отримає колосальні 12,5 млн доларів США за фільм, у якому вона знімається разом із Раяном Ґослінгом.

Для порівняння, за роль у фільмі "Хижі птахи" вона отримала 10 мільйонів доларів, а за роль у фільмі "Вовк з Волл-стріт", який і зробив Марго справжньою зіркою, вона отримала лише 350 тисяч доларів. Гонорар Леонардо Ді Капріо становив, до речі, 20 мільйонів.

Тим часом найвисокооплачуванішим актором Голлівуду залишається Том Круз, який заробив 100 мільйонів доларів за свій новий блокбастер "Найкращий стрілець: Меверік".

Сама Марго сказала, що новий фільм "Барбі" буде зовсім не тим, що від нього очікують. "Сама назва, вона така, що люди відразу думають: "О, Марго грає Барбі, я знаю, що з цього вийде", але в нас була інша мета, так що, щоб ви собі не уявляли, на вас чекає сюрприз", — розповідала про свою роль акторка.

[ + – ] Марго Роббі та Раян ослінг у фільмі "Барбі" Фото: Getty Images

Синопсис майбутнього фільму на IMDB говорить: "Лялька, яка живе в Барбіленді, виключена за те, що вона недостатньо досконала, і вирушає шукати пригоди в реальному світі".

На екрани, як очікується, фільм вийде у липні 2023 року.

А список найвисокооплачуваніших акторів Голлівуду виглядає так:

Том Круз — 100 мільйонів доларів ("Найкращий стрілець: Меверік")

Вілл Сміт — 35 мільйонів доларів ("Звільнення")

Леонардо Ді Капріо — 30 мільйонів доларів ("Вбивці квіткового місяця")

Бред Пітт — 30 мільйонів доларів (неназвана драма про Формулу-1)

Двейн Джонсон — 22,5 мільйона доларів ("Чорний Адам")

Вілл Феррелл і Раян Рейнольдс — 20 мільйонів доларів ("Духовний")

Кріс Гемсворт — 20 мільйонів доларів ("Тайлер Рейк 2")

Він Дізель — 20 мільйонів доларів ("Форсаж 10")

Том Гарді — 20 мільйонів доларів ("Веном 3")

Хоакін Фенікс — 20 мільйонів доларів ("Джокер 2")

Дензел Вашингтон — 20 мільйонів доларів ("Великий зрівняльник 3")

Джейсон Момоа — 15 мільйонів доларів ("Аквамен і загублене королівство")

Едді Мерфі — 15 мільйонів доларів ("Поліцейський з Беверлі-Хіллз 4")

Кріс Пайн — 13 мільйонів доларів ("Зоряний шлях")

Стів Карелл — 12,5 мільйонів доларів ("Міньйони: Грювітація")

Раян Ґослінг і Марго Роббі — 12,5 мільйонів доларів ("Барбі")

Міллі Боббі Браун — 10 мільйонів доларів ("Енола Голмс 2")

Тімоті Шаламе — 9 мільйонів доларів ("Вонка")

Метт Деймон, Роберт Дауні-молодший та Емілі Блант — 4 мільйони доларів ("Опенгеймер")

Деніел Калуя — 4 мільйони доларів (неназваний проект)

Джеймі Лі Кертіс — 3,5 мільйона доларів ("Гелловін закінчується")

Аня Тейлор-Джой — 1,8 мільйона доларів ("Фуріоса").