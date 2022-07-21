Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде
За роль в фильме "Барби" Марго получит рекордные 12,5 миллионов долларов
В Сеть просочилась информация о гонорарах актеров, занятых на съемках фильма "Барби" и выяснилось, что Марго Робби, которой и досталась роль Барби, получит 12,5 миллионов долларов, что делает ее самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.
Марго Робби теперь официально является самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда благодаря ее невероятному гонорару за роль в фильме Греты Гервиг о Барби.
32-летняя австралийская звезда получит колоссальные 12,5 млн долларов США за фильм в котором она снимается вместе с Райаном Гослингом.
Для сравнения, за роль в фильме "Хищные птицы" она получила 10 миллионов долларов, а за роль в фильме "Волк с Уолл-стрит", который и сделал Марго настоящей звездой, она получила только 350 тысяч долларов. Гонорар Леонардо Дикаприо составил, к слову, 20 миллионов.
Между тем, самым выскооплачиваемым актером Голливуда остается Том Круз, который заработал 100 миллионов долларов за свой новый блокбастер "Лучший стрелок: Мэверик".
Сама Марго сказала, что новый фильм "Барби" будет вовсе не тем, что от него ожидают. "Само название, оно такое, что люди сразу думают: "О, Марго играет Барби, я знаю, что из этого выйдет", но у нас была другая цель, так что, чтобы вы себе не представляли, вас ждет сюрприз", — рассказывала о своей роли актриса.
Синопсис предстоящего фильма на IMDB гласит: "Кукла, живущая в Барбиленде, исключена за то, что она недостаточно совершенна, и отправляется искать приключения в реальном мире".
На экраны, как ожидается, фильм выйдет в июле 2023 года.
А список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда выглядит так:
Том Круз — 100 миллионов долларов ("Лучший стрелок: Мэверик")
Уилл Смит — 35 миллионов долларов ("Освобождение")
Леонардо ДиКаприо — 30 миллионов долларов ("Убийцы цветочной луны")
Брэд Питт — 30 миллионов долларов (неназванная драма о Формуле-1)
Дуэйн Джонсон — 22,5 миллиона долларов ("Черный Адам")
Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс — 20 миллионов долларов ("Духовный")
Крис Хемсворт — 20 миллионов долларов ("Тайлер Рейк 2")
Вин Дизель — 20 миллионов долларов ("Форсаж 10")
Том Харди — 20 миллионов долларов ("Веном 3")
Хоакин Феникс — 20 миллионов долларов ("Джокер 2")
Дензел Вашингтон — 20 миллионов долларов ("Великий уравнитель 3")
Джейсон Момоа — 15 миллионов долларов ("Аквамен и затерянное королевство")
Эдди Мерфи — 15 миллионов долларов ("Полицейский из Беверли-Хиллз 4")
Крис Пайн — 13 миллионов долларов ("Звездный путь")
Стив Карелл — 12,5 миллионов долларов ("Миньоны: Грювитация")
Райан Гослинг и Марго Робби — 12,5 миллионов долларов ("Барби")
Милли Бобби Браун — 10 миллионов долларов ("Энола Холмс 2")
Тимоти Шаламе — 9 миллионов долларов ("Вонка")
Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и Эмили Блант — 4 миллиона долларов ("Оппенгеймер")
Дэниел Калуя — 4 миллиона долларов (неназванный проект)
Джейми Ли Кертис — 3,5 миллиона долларов ("Хэллоуин заканчивается")
Аня Тейлор-Джой — 1,8 миллионов долларов ("Фуриоса")