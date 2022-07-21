Марго Робби стала самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде

За роль в фильме "Барби" Марго получит рекордные 12,5 миллионов долларов

В Сеть просочилась информация о гонорарах актеров, занятых на съемках фильма "Барби" и выяснилось, что Марго Робби, которой и досталась роль Барби, получит 12,5 миллионов долларов, что делает ее самой высокооплачиваемой актрисой в Голливуде. Об этом пишет Daily Mail.

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Марго Робби теперь официально является самой высокооплачиваемой актрисой Голливуда благодаря ее невероятному гонорару за роль в фильме Греты Гервиг о Барби.

[ + – ] Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барби" Фото: Getty Images

32-летняя австралийская звезда получит колоссальные 12,5 млн долларов США за фильм в котором она снимается вместе с Райаном Гослингом.

Для сравнения, за роль в фильме "Хищные птицы" она получила 10 миллионов долларов, а за роль в фильме "Волк с Уолл-стрит", который и сделал Марго настоящей звездой, она получила только 350 тысяч долларов. Гонорар Леонардо Дикаприо составил, к слову, 20 миллионов.

Между тем, самым выскооплачиваемым актером Голливуда остается Том Круз, который заработал 100 миллионов долларов за свой новый блокбастер "Лучший стрелок: Мэверик".

Сама Марго сказала, что новый фильм "Барби" будет вовсе не тем, что от него ожидают. "Само название, оно такое, что люди сразу думают: "О, Марго играет Барби, я знаю, что из этого выйдет", но у нас была другая цель, так что, чтобы вы себе не представляли, вас ждет сюрприз", — рассказывала о своей роли актриса.

[ + – ] Марго Робби и Райан Гослинг в фильме "Барби" Фото: Getty Images

Синопсис предстоящего фильма на IMDB гласит: "Кукла, живущая в Барбиленде, исключена за то, что она недостаточно совершенна, и отправляется искать приключения в реальном мире".

На экраны, как ожидается, фильм выйдет в июле 2023 года.

А список самых высокооплачиваемых актеров Голливуда выглядит так:

Том Круз — 100 миллионов долларов ("Лучший стрелок: Мэверик")

Уилл Смит — 35 миллионов долларов ("Освобождение")

Леонардо ДиКаприо — 30 миллионов долларов ("Убийцы цветочной луны")

Брэд Питт — 30 миллионов долларов (неназванная драма о Формуле-1)

Дуэйн Джонсон — 22,5 миллиона долларов ("Черный Адам")

Уилл Феррелл и Райан Рейнольдс — 20 миллионов долларов ("Духовный")

Крис Хемсворт — 20 миллионов долларов ("Тайлер Рейк 2")

Вин Дизель — 20 миллионов долларов ("Форсаж 10")

Том Харди — 20 миллионов долларов ("Веном 3")

Хоакин Феникс — 20 миллионов долларов ("Джокер 2")

Дензел Вашингтон — 20 миллионов долларов ("Великий уравнитель 3")

Джейсон Момоа — 15 миллионов долларов ("Аквамен и затерянное королевство")

Эдди Мерфи — 15 миллионов долларов ("Полицейский из Беверли-Хиллз 4")

Крис Пайн — 13 миллионов долларов ("Звездный путь")

Стив Карелл — 12,5 миллионов долларов ("Миньоны: Грювитация")

Райан Гослинг и Марго Робби — 12,5 миллионов долларов ("Барби")

Милли Бобби Браун — 10 миллионов долларов ("Энола Холмс 2")

Тимоти Шаламе — 9 миллионов долларов ("Вонка")

Мэтт Дэймон, Роберт Дауни-младший и Эмили Блант — 4 миллиона долларов ("Оппенгеймер")

Дэниел Калуя — 4 миллиона долларов (неназванный проект)

Джейми Ли Кертис — 3,5 миллиона долларов ("Хэллоуин заканчивается")

Аня Тейлор-Джой — 1,8 миллионов долларов ("Фуриоса")