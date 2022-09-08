Сім'я Кари Делевінь відреагувала на її дивну поведінку в аеропорту

Незадовго до інциденту в аеропорту Кара провела кілька днів на Burning Man. Весь цей час вона нічого не їла та не приймала душ.

Сім'я британської супермоделі й акторки Кари Делевінь змушена була відреагувати на неадекватну поведінку дівчини в аеропорту Ван-Найс у Лос-Анджелесі, де та розгулювала територією в шкарпетках, із цигаркою та поводилася, м'яко кажучи, неадекватно. Зараз родичі та друзі шукають спосіб допомогти Карі, аж до "примусового втручання", пише The Sun.

"Ми всі неймовірно стурбовані. Ситуація розпалюється вже кілька тижнів, і в неї залучена сім'я Кари. Ходять розмови про те, щоб інсценувати якесь втручання та переконатися, що Карі нададуть допомогу, яка може їй знадобитися. Останнім часом вона палила свічку з обох кінців, і це явно бере своє", — сказав близький друг моделі журналістам, маючи на увазі, що дівчина надто інтенсивно працювала й активно відпочивала, не дбаючи про подальші наслідки.

Батьки Делевінь, заможний забудовник Чарльз Делевінь і його дружина Пандора, живуть в Англії. Модель також має трьох братів і сестер, у тому числі світську левицю Поппі Делевінь.

Як відомо, у понеділок, 5 вересня, Кара запізнилася на дві години на рейс, а потім мала розпатланий і нервовий вигляд перед посадкою в приватний літак Jay-Z. Делевінь прибула в аеропорт разом зі своїми помічниками близько полудня за місцевим часом. На ній була футболка із зображенням Брітні Спірс, чорні спортивні штани із зеленими, жовтими та червоними смужками, жовті шкарпетки та біле взуття, яке вона потім зняла. Супермодель не могла контролювати рухи свого тіла в певні моменти, коли її бачили, як вона розмовляла по телефону. Вона нахилялася, кидала телефон, нервово ходила та ніби не могла перестати рухатися.

Її помічниця тримала собаку Делевінь і солом'яний капелюх із яскраво-рожевим написом "Похмілля", коли вони йшли до трапу. За інформацією джерела, Делєвінь перебувала в літаку близько 45 хвилин. Після розмови одного з членів команди моделі зі співробітниками аеропорту Кару зняли з літака, посадили назад у позашляховик, у якому вона приїхала, та відвезли назад у місто.

За інформацією ЗМІ, Делевінь провела якийсь час на фестивалі Burning Man. Весь цей час вона нічого не їла та не приймала душ. Із нею були її сестра та друзі.

За кілька тижнів до того, як з'явилися ці фотографії, модель відсвяткувала своє 30-річчя на яхті в шумній компанії. Друзі кажуть, що Кара виглядає все більш недоглянутою та брудною, ніж зазвичай, а на її шкірі загострився псоріаз, яким вона давно страждає.

Деякі оглядачі припускають, що причиною начхати на себе для Кари стала самотність, оскільки в останні роки вона втратила практично всіх близьких подруг. 2020-го дівчина розлучилася з акторкою Ешлі Бенсон. Співачка Ріта Ора, яка була така близька з Карою, що вони називали одна одну "дружинками", цього літа вийшла заміж за режисера Тайку Вайтіті, а акторка Аня Тейлор-Джой, яка жила минулого року з Карою в Лос-Анджелесі, теж нещодавно вийшла заміж. Аня назвала Кару "малюком-манчкином" у соціальних мережах, заявивши: "Ти — все", — і їх бачили, коли вони трималися за руки на показах мод.

Дружба Делевінь і Селени Гомес, схоже, теж згасла після того, як вони зробили однакові татуювання з трояндами та були помічені торік, коли вони цілувалися під час перегляду баскетболу.

У січні Кару помітили в барі зі старою подругою Сієнною Міллер, проте тепер вона зустрічається з моделлю Олі Грін.

Нагадаємо, у червні Кару помітили на побаченні у Венеції з таємничою дівчиною.