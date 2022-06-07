Кара Делевінь сходила на побачення з таємничою дівчиною у Венеції

Кара Делевінь відома своїми численними романами, але поки що приховує, хто її нова подруга

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29-річна модель Кара Делевінь влаштувала фотосесію для себе та своєї нової дівчини на даху у Венеції. Про це пише Daily Mail.

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Модель раніше говорила, що є пансексуалкою та бісексуалкою, а також про свої численні романи. Вона зустрічалася з акторкою Мішель Родрігес, співачкою Енні Кларк, відомою як St. Vincent, а також Періс Джексон, донькою поп-короля Майкла Джексона. Найдовшими її стосунками був роман із актрисою Ешлі Бенсон. З нею Кара навіть жила разом понад два роки.

Але останнім часом її серце було вільне, тому поява її з новою дівчиною викликала інтерес у журналістів таблоїдів. Поки невідомо, хто нова подруга Делвінь, з якою вона обмінювалася поцілунками на даху і прогулювалася Венецією.

[ + – ] Кара Делевінь та її нова дівчина

У Венецію модель прилетіла, щоби взяти участь у демонстрації нових моторних катерів UIM E1 World Championship. На вихідних вона взяла участь у презентації нової RaceBird, першого у світі повністю електричного гоночного човна.

[ + – ] Кара Делевінь презентувала новий швидкісний електричний човен RaceBird Фото: Getty Images

Судно RaceBird є дітищем норвезької дизайнерки Софі Хорн і побудоване спільно з військово-морським архітектором та морським інженером Брунелло Акампорою та досвідченими інженерами з Victory Marine та SeaBird Technologies.

А наприкінці травня Кара Делевінь з'явилася на червоній доріжці Каннського кінофестивалю в ідеальній чорній вечірній сукні від Balmain у компанії художнього директора цього бренду — Олів'є Рустена.