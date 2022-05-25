Кара Делевінь та Белла Хадід з'явилися в Каннах в ідеальних вечірніх образах

Обидві моделі з'явилися на прем'єрі фільму "Невинний"

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Напередодні на Каннському фестивалі відбулася прем'єра фільму Луї Гарреля "Невинний" (L'innocent), але, як заведено, головною подією став не фільм, а гості, які прийшли його подивитися. Про це пише Vogue.

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На червону доріжку вийшли одразу дві супермоделі нашого часу — Кара Делевінь та Белла Хадід.

Причому, якщо раніше Белла для Канн вибирала не найоднозначніші вбрання, так, під час свого дебюту кілька років тому вона обрала сукню, яка практично нічого не приховувала, то цього разу вона звернулася до класики та послуг стиліста Ло Роуча.

[ + – ] Белла Хадід та її ефектна сукня 1989 року Фото: Getty Images

Старша із сестер Хадід вийшла на червону доріжку у класичному Versace з колекції весна-літо 1987 року.

Його створив сам Джанні Версаче для постановки опери "Саломея" у Театрі Ла Скала. Щоб надати своєму образу ще прекрасніший вигляд, Хадід обрала сліпучі коштовності від Chopard — обов'язковий атрибут для розкішної появи в Каннах.

[ + – ] Белла Хадід у вінтажній сукні від Джанні Версаче

А Кара Делевінь прийшла на прем'єру не сама, а в чудовій компанії. З художнім керівником Balmain під руку.

Сукня Кари з пишним поділом виглядала дуже ефектно, але пересуватися в ній було нелегко. Рустену довелося розташовувати складки поефектніше для фотосесії, а потім допомагати своїй подрузі піднятися сходами.

[ + – ] Кара Делевінь та Олів'є Рустен на Каннському кінофестивалі Фото: Getty Images

Щоб відповідати Карі та її шикарному образу, Рустену, крім білого костюма, довелося підібрати й взуття, щоб не бути нижчим за модель.

Нагадаємо, раніше на червону доріжку в Каннах виходили Джуліанна Мур та Єва Лонгорія. А Шерон Стоун зробила зі свого візиту ціле шоу. Вона прийшла у супроводі двох симпатичних молодих чоловіків та сукні-трансформері.

Втім, поки найдивовижніший вихід вийшов у Наомі Кемпбелл. 52-річна супермодель вийшла до фотографів у ефектній "голій" сукні, яка практично оголила її груди.