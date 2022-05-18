Канни-2022: Єва Лонгорія, Россі де Пальма й інші на червоній доріжці кінофестивалю

За день до цього стартував ювілейний, 75-ий Каннський кінофестиваль, на червону доріжку вийшли Джуліанна Мур, Єва Лонгорія та багато інших.

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Удень 17 травня стартував 75-ий Канський кінофестиваль. Уже відбувся фотокол журі, та червоною доріжкою пройшли світові зірки. Про це пише Daily Mail.

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Журі кінофестивалю цього року очолив французький актор Венсан Ліндон. У журі також увійшли британська акторка та продюсерка Ребекка Голл, індійська актриса Діпіка Падуконе, зірка фільму "Дівчина з татуюванням дракона" Нумі Рапас, італійська актриса Жасмін Трінка та режисери Асгар Фархаді, Ладж Лі, Джефф Ніколс і Йоакім Трієр.

75-ий фестиваль стане останнім для директора фестивалю П'єра Лескюра, журналіста та телеведучого, який обіймав цю посаду багато років і йде у відставку. Його замінить Айріс Кноблох, яка стала першою жінкою, обраною на цю посаду. Раніше Айріс Кноблох обіймала посаду гендиректора Warner Bros.

Кінофестиваль цього року відкрив фільм "Фінальний монтаж" (Final Cut) режисера Мішеля Азанавічуса — ремейк японського фільму "Зомбі одним планом!". Цей фільм спочатку був заявлений під назвою "Z", проте був перейменований після вторгнення ЗС РФ, які цією літерою латинського алфавіту позначають свою військову техніку.

Каннський кінофестиваль проходить із 17 по 28 травня.

Урочисту церемонію відкриття відвідали Джуліанна Мур, Єва Лонгорія, Ніколай Костер-Валдау, Мерьєм Узерлі й інші.

[ + – ] Червона доріжка Каннського кінофестивалю

Єва Лонгорія з'явилася в "голій" сукні від Alberta Ferretti за сім тисяч фунтів стерлінгів.

[ + – ] Єва Лонгорія на червоній доріжці кінофестивалю Канн Фото: Getty Images

А Джуліанна Мур вийшла на червону доріжку в сатиновій сукні з глибоким декольте від Bottega Veneta й розкішному кольє від Bulgari.

[ + – ] Джуліанна Мур на червоній доріжці кінофестивалю Канн Фото: Getty Images

[ + – ] Россі де Пальма на червоній доріжці кінофестивалю Канн Фото: Getty Images

Нагадаємо, на відкритті кінофестивалю перед гостями за допомогою супутникового зв'язку виступив президент України Володимир Зеленський. Він виголосив десятихвилинну промову, процитувавши Чарлі Чапліна та розповівши про війну в Україні. Його вітали стоячи тривалими оплесками.