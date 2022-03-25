Президентом Каннського фестивалю вперше обрано жінку

Айріс Кноблох з 2006 року обіймала посаду гендиректорки Warner Bros. у Франції.

Уперше в історії президенткою Каннського фестивалю було обрано жінку. Нею стала Айріс Кноблох, пише Variety.

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Айріс вступить на посаду 1 липня і замінить французького журналіста та телеведучого П'єра Лескюра, який іде у відставку після трьох президентських термінів. Востаннє його було переобрано в червні 2020 року.

Рішення про призначення Айріс Кноблох було ухвалено 23 березня на таємному голосуванні членів ради директорів Французької асоціації Каннського кінофестивалю, яке, за чутками, супроводжувалося бурхливими дебатами.

Раніше Айріс Кноблох обіймала посаду гендиректорки Warner Bros. Кноблох залишила WarnerMedia у червні 2021 року після 25 років роботи на різних керівних посадах.

Також вона курирувала стратегічний розвиток та маркетинг WarnerMedia у Франції, країнах Бенілюксу, Німеччині, Австрії та Швейцарії.

"Будучи всім серцем європейкою, я завжди виступала за кіно протягом усієї своєї кар'єри, як у Франції, так і за кордоном, і я дуже рада зробити все можливе, щоб ця світова подія залишалася такою ж впливовою", — прокоментувала Кноблох своє призначення.

Саме Кноблох як голова WarnerMedia у 2011 році відіграла вирішальну роль у тому, щоб картина Мішеля Азанавічуса "Артист" була показана на кінофестивалі в Каннах. Крім того, Айріс Кноблох була одним із членів Оскарівського комітету 2021 року у Франції.

"Франція дає мені велику честь, довіривши посаду президентки Каннського кінофестивалю. Я щаслива, що зможу присвятити всю свою енергію цьому фестивалю планетарного масштабу", — зауважила Айріс Кноблох.

Каннський фестиваль проходитиме із 17 по 28 травня 2022 року. Делегації із РФ на фестивалі не буде. "Поки напад не закінчиться на умовах, які задовольнять український народ, ми вирішили не приймати офіційні російські делегації, і не припустимо присутності будь-кого, пов'язаного з російським урядом", — йдеться в повідомленні.