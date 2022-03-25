Президентом Каннского фестиваля впервые избрана женщина

Айрис Кноблох с 2006 года занимала пост гендиректора Warner Bros. во Франции

Впервые в истории президентом Каннского фестиваля была избрана женщина. Ею стала Айрис Кноблох, пишет Variety.

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Айрис вступит в должность 1 июля и сменит французского журналиста и телеведущего Пьера Лескюра, который уходит в отставку после трех президентских сроков. Последний раз он был переизбран в июне 2020 года.

Решение о назначении Айрис Кноблох было принято 23 марта на тайном голосовании членов совета директоров Французской ассоциации Каннского кинофестиваля и, по слухам, сопровождалось бурными дебатами.

Ранее Айрис Кноблох занимала пост гендиректора Warner Bros. Кноблох покинула WarnerMedia в июне 2021 года после 25 лет работы на разных руководящих должностях.

Также она курировала стратегическое развитие и маркетинг WarnerMedia во Франции, странах Бенилюкса, Германии, Австрии и Швейцарии.

"Будучи всем сердцем европейкой, я всегда выступала за кино на протяжении всей своей карьеры, как во Франции, так и за рубежом, и я очень рада сделать все возможное, чтобы это мировое событие оставалось таким же влиятельным", — прокомментировала Кноблох свое назначение.

Именно Кноблох в качестве главы WarnerMedia в 2011 году сыграла решающую роль в том, чтобы картина Мишеля Хазанавичуса "Артист" была показана на кинофестивале в Каннах. Кроме того, Айрис Кноблох была одним из членов Оскаровского комитета 2021 года во Франции.

"Франция оказывает мне большую честь, доверив пост президента Каннского кинофестиваля. Я счастлива, что смогу посвятить всю свою энергию этому фестивалю планетарного масштаба", — отметила Айрис Кноблох.

Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2022 года. Делегации из РФ на фестивале не будет. "Пока нападение не закончится на условиях, которые удовлетворят украинский народ, мы решили не принимать официальные российские делегации, и не допустим присутствия кого-либо, связанного с российским правительством", — говорится в сообщении.