Канны-2022: Ева Лонгория, Росси де Пальма и другие на красной дорожке кинофестиваля
Днем ранее стартовал юбилейный, 75-й Каннский кинофестиваль, на красную дорожку вышли Джулианна Мур, Ева Лонгория и многие другие
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Днем 17 мая стартовал 75-й Каннский кинофестиваль. Уже состоялся фотоколл жюри и по красной дорожке прошли мировые звезды. Об этом пишет Daily Mail.
Жюри кинофестиваля в этом году возглавил французский актер Венсан Линдон. В жюри также вошли британская актриса и продюсер Ребекка Холл, индийская актриса Дипика Падуконе, звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона" Нуми Рапас, итальянская актриса Жасмин Тринка и режиссеры Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс и Йоаким Триер.
75-й фестиваль станет последним для директора фестиваля Пьера Лескюра, журналиста и телеведущего, который занимал этот пост много лет и уходит в отставку. Его сменит Айрис Кноблох, которая стала первой женщиной, избранной на этот пост. Ранее Айрис Кноблох занимала пост гендиректора Warner Bros.
Кинофестиваль в этом году открыл фильм "Финальный монтаж" (Final Cut) режиссера Мишеля Хазанавичуса — ремейк японского фильма "Зомби одним планом!". Этот фильм изначально был заявлен с названием "Z", однако был переименован после вторжения ВС РФ, которые этой буквой латинского алфавита помечают свою военную технику.
Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая.
Торжественную церемонию открытия посетили Джулианна Мур, Ева Лонгория, Николай Костер-Вальдау, Мерьем Узерли и другие.
Ева Лонгория появилась в "голом" платье от Alberta Ferretti за семь тысяч фунтов стерлингов.
А Джулианна Мур вышла на красную дорожку в сатиновом платье с глубоким декольте от Bottega Veneta и роскошном колье от Bulgari.
Напомним, на открытии кинофестиваля перед гостями по спутниковой связи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он произнес десятиминутную речь, процитировав Чарли Чаплина и рассказав о войне в Украине. Его приветствовали стоя длительными аплодисментами.