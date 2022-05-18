Канны-2022: Ева Лонгория, Росси де Пальма и другие на красной дорожке кинофестиваля

Днем ранее стартовал юбилейный, 75-й Каннский кинофестиваль, на красную дорожку вышли Джулианна Мур, Ева Лонгория и многие другие

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Днем 17 мая стартовал 75-й Каннский кинофестиваль. Уже состоялся фотоколл жюри и по красной дорожке прошли мировые звезды. Об этом пишет Daily Mail.

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Жюри кинофестиваля в этом году возглавил французский актер Венсан Линдон. В жюри также вошли британская актриса и продюсер Ребекка Холл, индийская актриса Дипика Падуконе, звезда фильма "Девушка с татуировкой дракона" Нуми Рапас, итальянская актриса Жасмин Тринка и режиссеры Асгар Фархади, Ладж Ли, Джефф Николс и Йоаким Триер.

75-й фестиваль станет последним для директора фестиваля Пьера Лескюра, журналиста и телеведущего, который занимал этот пост много лет и уходит в отставку. Его сменит Айрис Кноблох, которая стала первой женщиной, избранной на этот пост. Ранее Айрис Кноблох занимала пост гендиректора Warner Bros.

Кинофестиваль в этом году открыл фильм "Финальный монтаж" (Final Cut) режиссера Мишеля Хазанавичуса — ремейк японского фильма "Зомби одним планом!". Этот фильм изначально был заявлен с названием "Z", однако был переименован после вторжения ВС РФ, которые этой буквой латинского алфавита помечают свою военную технику.

Каннский кинофестиваль проходит с 17 по 28 мая.

Торжественную церемонию открытия посетили Джулианна Мур, Ева Лонгория, Николай Костер-Вальдау, Мерьем Узерли и другие.

[ + – ] Красная дорожка Каннского кинофестиваля

Ева Лонгория появилась в "голом" платье от Alberta Ferretti за семь тысяч фунтов стерлингов.

[ + – ] Ева Лонгория на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: Getty Images

А Джулианна Мур вышла на красную дорожку в сатиновом платье с глубоким декольте от Bottega Veneta и роскошном колье от Bulgari.

[ + – ] Джулианна Мур на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: Getty Images

[ + – ] Росси де Пальма на красной дорожке Каннского кинофестиваля Фото: Getty Images

Напомним, на открытии кинофестиваля перед гостями по спутниковой связи выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он произнес десятиминутную речь, процитировав Чарли Чаплина и рассказав о войне в Украине. Его приветствовали стоя длительными аплодисментами.