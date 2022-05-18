Владимир Зеленский процитировал Чарли Чаплина на Каннском кинофестивале

17 мая, в Каннах стартовал юбилейный 75-й международный Каннский кинофестиваль. Во время церемонии открытия выступил президент Украины Владимир Зеленский

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Пока в Украине идет война, во французских Каннах стартовал юбилейный, 75-й международный Каннский кинофестиваль. В отличие от организаторов церемонии "Оскар", в Каннах выступил президент Украины Владимир Зеленский. Он обратился к членам жюри и гостям церемонии открытия. Об этом сообщает Офис президента.

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В своей речи Владимир Зеленский процитировал Чарли Чаплина из знаменитого фильма "Великий диктатор" (1940) и привел цитаты из фильма "Апокалипсис сегодня" (1979), сериала "МЭШ" (1972), а также упомянул фильмы "Жизнь прекрасна" (1997) Роберто Бениньи и "Бесславные ублюдки" (2009) Квентина Тарантино.

"Кино будет молчать или будет говорить?", — задал Владимир Зеленский вопрос присутствующим в зале. Его приветствовали в зале стоя продолжительными аплодисментами.

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского на Каннском фестивале

Напомним, Каннский фестиваль продлится до 28 мая.

Полный текст речи президента Украины Владимира Зеленского на открытии 75-го юбилейного Каннского кинофестиваля

Я расскажу вам одну историю. Действительно, словами: "Я расскажу вам одну историю", – начинается далеко не одна история. Но в этой — гораздо важнее начала будет ее финал. И это не будет открытый финал. Наконец-то он может поставить точку в битве, которая длится более ста лет.

Это сражение началось с прибытия поезда. Из него вышли герой и антагонист. И так зародилось противостояние на экране, которое перешло в реальную жизнь. Сначала кино появилось в нашей жизни, потом стало нашей жизнью. А потом, в том числе и от кино, зависело то, каким будет будущее.

Моя история сегодня – именно об этой битве. О битве. И о будущем.

Самые страшные диктаторы 20-го века любили кино. Это известно о них. Но из того, что осталось после них, самое важное — это жуткие документальные кадры кинохроники. А также фильмы, которыми был брошен вызов этим диктаторам.

1 сентября 1939 года в Каннах должен был начаться первый фестиваль. Но разразилась Вторая мировая война. Шесть лет кино было на фронтах этой войны вместе со всем человечеством. Шесть лет кино боролось — и за свободу, и тоже, к сожалению, на пользу диктатуры.

Теперь, возвращаясь к кино, мы можем увидеть, как свобода двигалась к победе. И как, наконец, она не позволила диктаторам захватить сердца людей.

На этом пути было много важнейших пунктов. Однако все же наиболее выдающийся – в 1940-м году. Когда в противоположность антагонисту мир увидел, на первый взгляд, незаметного парня, совсем не похожего на героя. Но оказался таковым.

Великий диктатор Чарли Чаплина не уничтожил тогда реального диктатора. Но благодаря нему кинематограф не является немым. Немым во всех смыслах этого слова. Кино говорило, и это был голос будущей победы свободы.

Уже тогда, в 1940 году. Когда с экранов прозвучало:

"Человеческая ненависть пройдет, и диктаторы умрут, и власть, которую они забрали у людей, вернется к людям. И пока люди умирают, свобода никогда не погибнет".

С тех пор, по словам героя Чаплина, человечество сняло немало прекрасных кинокартин. Казалось, все уже поняли, что покорять людей можно прекрасным, собирая их у экранов, а не безобразным — собирая их в бомбоубежищах.

Казалось, все уже думали, что хоррор в виде полномасштабной войны, которая может охватить весь континент, больше не будет иметь продолжения.

Но снова, как и тогда, есть диктатор. Снова, как и тогда, есть война за свободу. Снова, как и тогда, нужно, чтобы кино не было немым.

24 февраля 2022 года Россия начала полномасштабную войну против Украины. Собираясь пойти дальше в Европу. И что это за война? Я хочу ответить на этот вопрос максимально четко. Вооружившись словами, которые были сказаны кинематографом за годы, которые прошли после предыдущей континентальной войны.

Вы уже слышали большинство из этих слов. Они звучат жутко. На экране. Но, к сожалению, это стало реальностью.

Помните это? Помните, как это звучало в кино?

"Чувствуешь? Напалм, сынок! Этот запах ни с чем не спутаешь. Люблю запах напалма поутру".

Да, это началось в Украине утром.

В четыре часа, когда мы услышали первые взрывы ракет. Когда начались авиаудары. И когда смерть, которая шла в Украину через границу, обозначила свою технику аналогом свастики символом Z.

"Все они хотят быть лучшими нацистами, чем Гитлер".

Теперь не проходит ни одной недели, чтобы на территории, где были или до сих пор есть российские войска, не находили массовых захоронений убитых и замученных людей. 229 детей убиты российским вторжением.

"У них ничего не получается, кроме как убивать, убивать, убивать. Они засеяли Европу трупами".

[ + – ] Выступление Владимира Зеленского на Каннском фестивале

Вы видели, что российские военные совершили в маленьком городке Буча. Вы видели Мариуполь. Видели Азовсталь. Видели взорванный российской бомбой городской театр. Кстати, он походил на тот, где вы сейчас находитесь. Там от обстрелов скрывались простые, обычные гражданские люди. Две большие и очень заметные надписи "Дети". Они были на асфальте рядом с театром. И мы это никогда не забудем, потому что это даже не ад.

"Война не ад. Война это война, а Ад это Ад. Из них двоих война гораздо хуже".

Более двух тысяч российских ракет уже ударили по Украине. Десятки городов полностью разрушены. Сожжены деревни.

Более 500 тысяч украинцев были депортированы в Россию силой. Десятки тысяч находятся в лагерях России, созданных по образцу нацистских лагерей. Никто не знает, сколько заключенных там выживут. Но все знают, кто в этом виноват.

"Думаешь, мыло тебя отмоет?".

Вряд ли.

Уже в Европе – самая страшная война со времен Второй мировой. Прежде всего, по вине одного человека в Москве. Остальные люди погибают каждый день. И они не оживут после фразы "Стоп, снято!".

Но что мы слышим про это сейчас? Кино будет молчать или говорить?

Если есть диктатор, если есть война за свободу и если снова, как и тогда, все зависит от нашего единства, то останется ли кино вне этого единства?

Наши города разрушены не виртуальной графикой. Многие украинцы стали Гвидо и пытаются объяснить детям, почему приходится прятаться в подвале.

Многие украинцы стали такими, как Альдо Рейн. Земля нашей страны уже исполосована тысячами окопов.

Конечно, мы продолжим сражаться. И у нас нет альтернативы, кроме как бороться за свободу. И я уверен, что диктатор проиграет.

Но должны прозвучать слова как в 1940-м. Прозвучать со всех экранов свободного мира. Нужен новый Чаплин, который докажет и сейчас, что кинематограф не является немым.

Вспомните, как это звучало тогда:

"Жадность отравила человеческие души, преградила мир ненавистью, завела нас в беду и кровопролитие. Мы развили скорость, но заперлись в себе. Техника, обеспечивающая нам достаток, оставила нас в нищете. Знание сделало нас циничными. Наша рациональность – жесткая и недобрая. Мы думаем слишком много и чувствуем мало. Больше, чем в технике, мы нуждаемся в человечности. Больше, чем в рациональности, мы нуждаемся в доброте и кротости. Тем, кто меня слышит, я говорю — не отчаивайтесь. Человеческая ненависть пройдет, и диктатуры умрут".

В итоге мы должны победить в этом сражении. И нам нужно кино, которое обеспечит именно такой финал. Чтобы каждый голос был на стороне свободы. И, как это и всегда виделось, прежде всего, голос кино.

Я благодарю вас всех! Слава Украине!

Напомним, актриса Эми Шумер, которая была одной из ведущих церемонии "Оскар", предложила, чтобы Зеленский выступил на церемонии. Но, в итоге, организаторы отказались от этой идеи и выступление не состоялось.