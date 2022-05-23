Шерон Стоун з'явилася на Каннському фестивалі в розкішній сукні-трансформері

Зірка прийшла на прем'єру фільму "Вічно молоді".

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У Каннах триває кінофестиваль, і щодня на червону доріжку виходить дедалі більше зірок. Однак у неділю на прем'єрі фільму "Вічно молоді" режисера Валерії Бруні-Тедескі Шерон Стоун затьмарила всіх. Про це пише Daily Mail.

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Фільм зняла сестра супермоделі та колишньої першої леді Франції Карли Бруні. Дія фільму відбувається наприкінці 1980-их. Четверо друзів Стелла, Віктор, Адель і Етьєн у 20 років вступають у знамениту школу акторської майстерності, і вони мають пережити першу пристрасть, любов і трагедію.

Прем'єру відвідала сестра режисерки, супермодель Карла Бруні, Єва Герцигова, Ізабель Аджані, Сара Сампайо та інші.

[ + – ] Шерон Стоун на червоній доріжці фестивалю Канн

Але в центрі уваги опинилася зірка "Основного інстинкту". Шерон Стоун пройшлася червоною доріжкою в синьо-білій сукні від Dolce&Gabbana.

І прямо перед об'єктивами фотографів двоє помічників продемонстрували, що сукня є трансформером: її пишна спідниця знімається.

[ + – ] Шерон Стоун на червоній доріжці фестивалю Канн

Нагадаємо, раніше на червону доріжку кінофестивалю виходили Джуліанна Мур і Єва Лонгорія. А під час прем'єри фільму "Три тисячі років туги" на червону доріжку вибігла представниця французької групи активістів SCUM. Вона нагадала про випадки сексуального насильства, яке відбувається під час війни в Україні.

Утім головний фурор традиційно викликали сестри Спенсер — племінниці покійної принцеси Діани. Поява Елізи й Амелії завжди приковує до них увагу преси. Близнючки відвідали прем'єру фільму Тома Круза "Топ Ган: Маверік".