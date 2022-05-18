Джуліанну Мур і її смарагди на Каннському фестивалі супроводжував загін охоронців

Відкриття Канського фестивалю відбулося, і модні таблоїди вже обрали найефектнішу прикрасу червоної доріжки.

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Цього року Каннський кінофестиваль відзначає своє 75-річчя, і світові зірки з'їхалися до цього курортного міста, щоб пройтися червоною доріжкою та першими побачити нові фільми, представлені на фестивалі. Однією із зірок першого дня стала 61-річна Джуліанна Мур і її шикарні смарагди, пише WWD.

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Зірка з'явилася на червоній доріжці в розкішній сатиновій сукні з глибоким декольте та пишною спідницею від Bottega Veneta.

Своє вбрання вона доповнила коштовностями від італійського ювелірного бренду Bulgari.

[ + – ] Джуліанна Мур у смарагдах від Bulgari Фото: Getty Images

Призерка трьох найпрестижніших кінофестивалів світу — Каннського, Берлінського та Венеціанського, а також володарка "Оскара" та "Еммі", з'явилася в смарагдовому комплекті.

Кольє, прикрашене величезним колумбійським смарагдом у 35 карат, отримало назву "Дань Парижу". Воно також прикрашене більш ніж 50 діамантами грушеподібної форми, понад 460 смарагдами жовтого забарвлення та понад 300 діамантами фантазійної форми.

Його вартість і вартість кільця зі смарагдом невідома, але на червоній доріжці Мур супроводжував цілий загін охорони Bulgari.

На щастя, нічого екстраординарного не сталося і напевно, що коштовності повернулися до сховища в цілості та безпеці.

[ + – ] Джуліанна Мур у смарагдах від Bulgari

Ювелірні будинки часто надають зіркам свої прикраси для червоних доріжок, але навіть на таких заходах рідко з'являються по-справжньому чудові прикраси.

Так, 2019 року на церемонії "Оскар" Леді Гага з'явилася в унікальному кольє Tiffany за 30 мільйонів доларів. Кольє з жовтим діамантом, який було знайдено в 1877 році, на публіці з'являлося лише тричі. І до співачки його одягала Одрі Гепберн у 1961 році.