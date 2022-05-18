RU
RU
Розділи
Матеріали
Стиль життя

Джуліанну Мур і її смарагди на Каннському фестивалі супроводжував загін охоронців

773
джуліанна мур, смарагди, смарагдове кольє, коштовності, каннський фестиваль, червона доріжка
Фото: Getty Images | Джуліанна Мур у смарагдах від Bulgari на Каннському фестивалі

Відкриття Канського фестивалю відбулося, і модні таблоїди вже обрали найефектнішу прикрасу червоної доріжки.

Цього року Каннський кінофестиваль відзначає своє 75-річчя, і світові зірки з'їхалися до цього курортного міста, щоб пройтися червоною доріжкою та першими побачити нові фільми, представлені на фестивалі. Однією із зірок першого дня стала 61-річна Джуліанна Мур і її шикарні смарагди, пише WWD.

Зірка з'явилася на червоній доріжці в розкішній сатиновій сукні з глибоким декольте та пишною спідницею від Bottega Veneta.

Своє вбрання вона доповнила коштовностями від італійського ювелірного бренду Bulgari.

Bulgari, джуліанна мур, смарагди, смарагдове кольє, коштовності, канський фестиваль, червона доріжка
Джуліанна Мур у смарагдах від Bulgari
Фото: Getty Images

Призерка трьох найпрестижніших кінофестивалів світу — Каннського, Берлінського та Венеціанського, а також володарка "Оскара" та "Еммі", з'явилася в смарагдовому комплекті.

Кольє, прикрашене величезним колумбійським смарагдом у 35 карат, отримало назву "Дань Парижу". Воно також прикрашене більш ніж 50 діамантами грушеподібної форми, понад 460 смарагдами жовтого забарвлення та понад 300 діамантами фантазійної форми.

Його вартість і вартість кільця зі смарагдом невідома, але на червоній доріжці Мур супроводжував цілий загін охорони Bulgari.

На щастя, нічого екстраординарного не сталося і напевно, що коштовності повернулися до сховища в цілості та безпеці.

Джуліанна Мур у смарагдах від Bulgari

Ювелірні будинки часто надають зіркам свої прикраси для червоних доріжок, але навіть на таких заходах рідко з'являються по-справжньому чудові прикраси.

Так, 2019 року на церемонії "Оскар" Леді Гага з'явилася в унікальному кольє Tiffany за 30 мільйонів доларів. Кольє з жовтим діамантом, який було знайдено в 1877 році, на публіці з'являлося лише тричі. І до співачки його одягала Одрі Гепберн у 1961 році.