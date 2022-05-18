Джулианну Мур и ее изумруды на Каннском фестивале сопровождал отряд телохранителей
Открытие Каннского фестиваля состоялось и модные таблоиды уже выбрали самое эффектное украшение красной дорожки
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В этом году Каннский кинофестиваль отмечает свое 75-летие, и мировые звезды съехались в это курортный город, чтобы пройтись по красной дорожке и первыми увидеть новые фильмы, представленные на фестиваль. Одной из звезд первого дня стала 61-летняя Джулианна Мур и ее шикарные изумруды, пишет WWD.
Звезда появилась на красной дорожке в роскошном сатиновом платье с глубоким декольте и пышной юбкой от Bottega Veneta.
Свой наряд она дополнила драгоценностями от итальянского ювелирного бренда Bulgari.
Призер трех самых престижных кинофестивалей мира — Каннского, Берлинского и Венецианского, а также обладательница "Оскара" и "Эмми", появилась в изумрудном комплекте.
Колье, украшенное огромным колумбийским изумрудом в 35 карат, получило название "Дань Парижу". Оно также украшено более чем 50 бриллиантами грушевидной формы, более 460 изумрудами желтой окраски и более 300 бриллиантами фантазийной формы.
Его стоимость и стоимость кольца с изумрудом неизвестна, но на красной дорожке Мур сопровождал целый отряд охраны Bulgari.
К счастью, ничего экстраординарного не произошло и, надо думать, что драгоценности вернулись в хранилище в целости и сохранности.
Ювелирные дома часто предоставляют звездам свои украшения для красных дорожек, но даже на таких мероприятиях редко появляются по-настоящему примечательные украшения.
Так, в 2019 году на церемонии "Оскар" Леди Гага появилась в уникальном колье Tiffany за 30 миллионов долларов. Колье с желтым бриллиантом, который был найден в 1877 году, на публике появлялось только трижды. И до певицы его надевала Одри Хепберн в 1961 году.