Племінниці леді Діани викликали фурор на червоній доріжці Каннського фестивалю

Леді Амелія Спенсер віддала шану своїй знаменитій тітці, одягнувши чорну сукню, схожу на один із вечірніх образів принцеси Діани.

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Амелія та Еліза Спенсер, знамениті племінниці своєї не менш знаменитої родички, принцеси Діани, викликали фурор на червоній доріжці Каннського фестивалю. Сестри позували фотографам у чорних вечірніх сукнях і розкішних прикрасах Chopard. Про це пише Hello Magazine.

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Поява сестер Спенсер на будь-якому заході одразу стає світською подією, адже за популярністю сестри вже майже випередили свою знамениту сестру, леді Кітті Спенсер, яка торік вийшла заміж і тепер не так часто відвідує світські заходи. Сестри на Каннському фестивалі відвідали прем'єру фільму Тома Круза "Топ Ган: Маверік".

[ + – ] Сестри Спенсер на Каннському фестивалі Фото: Getty Images

29-річні близнюки вийшли на червону доріжку, обравши подібні образи. Леді Еліза обрала чорну сукню, розшиту кристалами, а леді Амелія висловила шану своїй тітці, принцесі Діані, вибрав чорну сукню з рюшами, що нагадує сукню Діани з тафти, у якій вона вперше вийшла у світ із принцом Чарльзом у 1981 році.

[ + – ] Сукня, в якій 19-річна Діана вперше побачила світ із принцом Чарльзом Фото: Скриншот

Сестри вибрали схожі сережки з підвісками: Амелія зі смарагдами, а Еліза з діамантами від ювелірного бренду Chopard.

Вони також зробили схожий мінімалістичний макіяж, який такий модний цього сезону. Якщо хтось хоче повторити макіяж сестер Спенсер, то варто вибрати рожеві рум'яна, підкреслити вилиці, намалювати стрілки, використовувати тіні для повік кольору "пильної троянди" та завершити образ сяйливим хайлайтером.

Нагадаємо, Каннський фестиваль стартував 17 травня та триватиме до 28 числа. У перший день червоною доріжкою пройшли чимало зірок, але всіх затьмарили Єва Лонгорія в "голій" сукні та Джуліанна Мур у дорогоцінному смарагдовому кольє.

За чутками, вартість кольє становить кілька мільйонів доларів, так що акторку на червоній доріжці супроводжував цілий загін охоронців, що оберігає цей ювелірний витвір від Bulgari.