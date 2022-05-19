Племянницы леди Дианы произвели фурор на красной дорожке Каннского фестиваля

Леди Амелия Спенсер отдала дань уважения своей знаменитой тете, надев черное платье, схожее с одним из вечерних нарядов принцессы Дианы

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Амелия и Элиза Спенсер, знаменитые племянницы своей не менее знаменитой родственницы – принцессы Дианы, произвели фурор на красной дорожке Каннского фестиваля. Сестры позировали фотографам в черных вечерних платьях и роскошных украшениях Chopard. Об этом пишет Hello Magazine.

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Появление сестер Спенсер на любом мероприятии сразу становится светским событием, ведь по популярности сестры уже почти обогнали свою знаменитую сестру, леди Китти Спенсер, которая в прошлом году вышла замуж и теперь не так часто посещает светские мероприятия. Сестры на Каннском фестивале посетили премьеру фильма Тома Круза "Топ Ган: Маверик".

[ + – ] Сестры Спенсер на Каннском фестивале Фото: Getty Images

29-летние близнецы вышли на красную дорожку, выбрав схожие образы. Леди Элиза выбрала черное платье, расшитое кристаллами, а леди Амелия отдала дань уважения своей тете, принцессе Диане, выбрал черное платье с рюшами, напоминающее платье Дианы из тафты, в котором она впервые вышла в свет с принцем Чарльзом в 1981 году.

[ + – ] Платье в котором 19-летняя Диана впервые вышла в свет с принцем Чарльзом Фото: Скриншот

Сестры выбрали схожие серьги с подвесками: Амелия с изумрудами, а Элиза с бриллиантами от ювелирного бренда Chopard.

Они также сделали схожий минималистичный макияж, который так моден в этом сезоне. Если кто-то хочет повторить макияж сестер Спенсер, то стоит выбрать розовые румяна, подчеркнуть скулы, нарисовать стрелки, использовать тени для век цвета "пыльной розы" и завершить образ сияющим хайлайтером.

Напомним, Каннский фестиваль стартовал 17 мая и продлиться до 28 числа. В первый день по красной дорожке прошли немало звезд, но всех затмили Ева Лонгория в "голом" платье и Джулианна Мур в драгоценном изумрудном колье.

По слухам, стоимость колье составляет несколько миллионов долларов, так что актрису на красной дорожке сопровождал целый отряд телохранителей, оберегающий это ювелирное творение от Bulgari.