Племянницы леди Дианы произвели фурор на красной дорожке Каннского фестиваля
Леди Амелия Спенсер отдала дань уважения своей знаменитой тете, надев черное платье, схожее с одним из вечерних нарядов принцессы Дианы
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Амелия и Элиза Спенсер, знаменитые племянницы своей не менее знаменитой родственницы – принцессы Дианы, произвели фурор на красной дорожке Каннского фестиваля. Сестры позировали фотографам в черных вечерних платьях и роскошных украшениях Chopard. Об этом пишет Hello Magazine.
Появление сестер Спенсер на любом мероприятии сразу становится светским событием, ведь по популярности сестры уже почти обогнали свою знаменитую сестру, леди Китти Спенсер, которая в прошлом году вышла замуж и теперь не так часто посещает светские мероприятия. Сестры на Каннском фестивале посетили премьеру фильма Тома Круза "Топ Ган: Маверик".
29-летние близнецы вышли на красную дорожку, выбрав схожие образы. Леди Элиза выбрала черное платье, расшитое кристаллами, а леди Амелия отдала дань уважения своей тете, принцессе Диане, выбрал черное платье с рюшами, напоминающее платье Дианы из тафты, в котором она впервые вышла в свет с принцем Чарльзом в 1981 году.
Сестры выбрали схожие серьги с подвесками: Амелия с изумрудами, а Элиза с бриллиантами от ювелирного бренда Chopard.
Они также сделали схожий минималистичный макияж, который так моден в этом сезоне. Если кто-то хочет повторить макияж сестер Спенсер, то стоит выбрать розовые румяна, подчеркнуть скулы, нарисовать стрелки, использовать тени для век цвета "пыльной розы" и завершить образ сияющим хайлайтером.
Напомним, Каннский фестиваль стартовал 17 мая и продлиться до 28 числа. В первый день по красной дорожке прошли немало звезд, но всех затмили Ева Лонгория в "голом" платье и Джулианна Мур в драгоценном изумрудном колье.
По слухам, стоимость колье составляет несколько миллионов долларов, так что актрису на красной дорожке сопровождал целый отряд телохранителей, оберегающий это ювелирное творение от Bulgari.