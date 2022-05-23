Шэрон Стоун появилась на Каннском фестивале в роскошном платье-трансформере

Звезда пришла на премьеру фильма "Вечно молодые"

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В Каннах продолжается кинофестиваль и каждый день на красную дорожку выходят все больше звезд. Однако в воскресение, на премьере фильма "Вечно молодые" режиссера Валерии Бруни-Тедески Шэрон Стоун затмила всех. Об этом пишет Daily Mail.

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Фильм сняла сестра супермодели и бывшей первой леди Франции Карлы Бруни. Действие фильма происходит в конце 1980-х. Четверо друзей Стелла, Виктор, Адель и Этьен в 20 лет поступают в знаменитую школу актерского мастерства, и им предстоит пережить первую страсть, любовь и трагедию.

Премьеру посетила сестра режиссера, супермодель Карла Бруни, Ева Герцигова, Изабель Аджани, Сара Сампайо и другие.

[ + – ] Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского фестиваля

Но в центре внимания оказалась звезда "Основного инстинкта". Шэрон Стоун прошлась по красной дорожке в сине-белом платье от Dolce&Gabbana.

И прямо перед объективами фотографов двое помощников продемонстрировали, что платье является трансформером: его пышная юбка снимается.

[ + – ] Шэрон Стоун на красной дорожке Каннского фестиваля

Напомним, ранее на красную дорожку кинофестиваля выходили Джулианна Мур и Ева Лонгория. А во время премьеры фильма "Три тысячи лет тоски" на красную дорожку выбежала представительница французской группы активистов SCUM. Она напомнила о случаях сексуального насилия, которое происходит во время войны в Украине.

Впрочем, главный фурор традиционно произвели сестры Спенсер – племянницы покойной принцессы Дианы. Появление Элизы и Амелии всегда приковывает к ним внимание прессы. Близнецы посетили премьеру фильма Тома Круза "Топ Ган: Маверик".