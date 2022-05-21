Гола активістка з прапором України на грудях влаштувала акцію протесту в Каннах (відео)

Охоронці швидко схопили жінку і, накинувши на неї плащ, забрали з червоної доріжки.

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На Каннському фестивалі знову прозвучала тема війни в Україні та насильства, з яким стикаються мешканці нашої країни. Про трагічні події заявила представниця французької групи активістів SCUM, влаштувавши перфоманс на червоній доріжці в Каннах, повідомляє Deadline.

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Акція протесту відбулася перед прем'єрою фільму "Три тисячі років туги" Джорджа Міллера з Ідрісом Ельбою та Тільдою Свінтон у головних ролях, у цей момент на червоній доріжці були присутні режисер та актори.

Жінка, яка протестує проти сексуального насильства, що чинять окупанти в Україні, вибігла на доріжку, лягла на килим, потім поспішно зняла одяг і почала кричати. На її тіло нанесена фарба в кольорах українського прапора, на грудях та животі написані слова Stop raping us ("Досить нас ґвалтувати"), а на спині красувалася абревіатура SCUM, що позначає радикальний феміністський маніфест, опублікований у 1960-х роках.

[ + – ] Акція протесту на червоній доріжці в Каннах: "Досить нас ґвалтувати!"

Крім того, активістка забризкана червоною фарбою, що символізує кров, а з одягу на жінці були присутні лише трусики.

Охорона швидко відреагувала на появу активістки й за спиною у здивованих зірок накинула на неї плащ і повела геть.

Учасники руху SCUM вже опублікували пояснення того, що сталося на своїй сторінці у Twitter.

"Активістка SCUM постала на червоній доріжці в Каннах 2022 для захисту від сексуального насильства в Україні в контексті війни", — йдеться в підписі до фото.

[ + – ] На грудях в активістки SCUM – вимога зупинити насильство в Україні

Крім того, феміністки зазначають, що "бездіяльність Європи та решти світу перед лицем насильства сутенерів та російських солдатів є формою співучасті".

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Інформація про масові вбивства мирного населення, зґвалтування та тортури, які здійснюють російські війська на окупованих територіях України, поширюється по світу, попри всі спроби пропаганди РФ це перебити. Каннський фестиваль відбувся на тлі бурхливого обговорення війни в Україні. Офіційні російські делегації та журналісти ЗМІ, які підтримують президента Володимира Путіна, були небажаними особами на заході, хоча на ньому показали художній фільм російського режисера Кирила Серебреннікова "Дружина Чайковського", знятий за підтримки олігарха Романа Абрамовича.

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Канни-2022. У програмі фільми про насильство: криваві зомбі, побутові вбивці, серійні маніяки

Канни неодноразово ставали місцем громадських акцій. Так, у 2018 році 82 жінки протестували проти гендерної нерівності в кіноіндустрії. Через кілька днів на червоній доріжці відбулася антирасистська акція протесту.

Нагадаємо, раніше омбудсмен Людмила Денісова розповідала про те, як солдати РФ ґвалтують дітей, а на Київщині жителі лише за два тижні повідомили про 400 зґвалтування.