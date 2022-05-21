Голая активистка с флагом Украины на груди устроила акцию протеста в Каннах (видео)

Охранники быстро схватили женщину и, накинув на нее плащ, увели с красной дорожки.

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На Каннском фестивале снова прозвучала тема войны в Украине и насилия, с которым сталкиваются жители нашей страны. О трагических событиях заявила представительница французской группы активистов SCUM, устроив перфоманс на красной дорожке в Каннах, сообщает Deadline.

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Акция протеста произошла перед премьерой фильма "Три тысячи лет тоски" Джорджа Миллера с Идрисом Эльбой и Тильдой Суинтон в главных ролях, в этот момент на красной дорожке присутствовали режиссер и актеры.

Женщина, протестующая против сексуального насилия, совершаемого оккупантамив Украине, выбежала на дорожку, легла на ковер, затем поспешно сняла одежду и начала кричать. На ее тело была нанесена краска в цветах украинского флага, на груди и животе написаны слова Stop raping us ("Хватит нас насиловать"), а на спине красовалась аббревиатура SCUM, обозначающая радикальный феминистский манифест, опубликованный в 1960-х годах.

[ + – ] Акция протеста на красной дорожке в Каннах: "Хватит нас насиловать!"

Кроме того, активистка была забрызгана красной краской, символизирующей кровь, а из одежды на женщине присутствовали только трусики.

Охрана быстро отреагировала на появление активистки и за спиной у изумленных звезд накинула на нее плащ и увела прочь.

Участники движения SCUM уже опубликовали объяснение случившегося на своей странице в Twitter.

"Активистка SCUM предстала на красной дорожке в Каннах 2022 для защиты от сексуального насилия в Украине в контексте войны", – говорится в подписи к фото.

[ + – ] На груди у активистки SCUM — требование остановить насилие в Украине

Кроме того, феминистки отмечают, что "бездействие Европы и остального мира перед лицом насилия сутенеров и русских солдат является формой соучастия".

[ + – ] Охранники Каннского фестиваля не давали очевидцам снимать происходящее

Информация о массовых убийствах мирного населения, изнасилованиях и пытках, которые осуществляют российские войска на оккупированных территориях Украины, распространяется по миру, несмотря на все попытки пропаганды РФ это перебить. Каннский фестиваль прошел на фоне бурного обсуждения войны в Украине. Официальные российские делегации и журналисты из поддерживающих президента Владимира Путина СМИ были нежелательными лицами на мероприятии, хотя на нем и показали художественный фильм российского режиссера Кирилла Серебренникова "Жена Чайковского", снятый при поддержке олигарха Романа Абрамовича.

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Канны-2022. В программе фильмы о насилии: кровавые зомби, бытовые убийцы, серийные маньяки

Канны неоднократно становились местом публичных акций. Так, в 2018 году 82 женщины протестовали против гендерного неравенства в киноиндустрии. Несколько дней спустя на красной дорожке состоялась антирасистская акция протеста.

Напомним, ранее омбудсмен Людмила Денисова рассказывала о том, как солдаты РФ насилуют детей, а на Киевщине жители только за две недели сообщили о 400 изнасилованиях.