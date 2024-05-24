43-летняя Алессандра Амбросио продемонстрировала стройную фигуру в бикини (фото)

Звезда подиумов часто демонстрирует образы в купальниках. Алессандра Амбросио во Франции для отдыха выбрала трикотажный комплект.

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио во время 77 Каннского фестиваля не только присутствует на разных мероприятиях, но и успевает отдохнуть по теплым солнцем. 23 мая красавица опубликовала несколько знойных снимков, продемонстрировав свою стройную фигуру, сообщает Daily Mail.

43-летняя красавица устроила потрясающую фотосессию в вязанном бикини светло-бежевого цвета с высокой талией. Она отдыхала в шезлонге, накинула рубашку в тон, обернув темные локоны коричнево-черным полосатым шарфом. Бразильская красавица позировала с винтажной газетой и чашкой кофе, надев модные остроконечные солнцезащитные очки. Она дополнила образ массивными золотыми браслетами. Ее кожа сияла под солнечным светом. Знаменитость нанесла легкий слой макияжа, накрасив губы розовым блеском. Девушка с обложки подписала фотографию различными смайликами солнца и кофе и соединила пост с песней Бриджит Бардо Le Soleil.

Поклонники были в восторге от публикации звезды подиумов и высказали в комментариях свою поддержку красавице-брюнетке: "Потрясающе", "Так шикарно", "Ты — самая красивая в мире", "Великолепно и стильно".

Известно, что мать двоих детей поддерживает в форме свое подтянутое тело занятиями фитнесом, включающим пилатес, йогой и силовыми упражнениями на свежем воздухе.

Напомним, 27 марта сообщалось, что Алессандра Амбросио продемонстрировала шикарный образ в откровенном купальнике. Она считает, что купальники и пляжные наряды — самая удобная одежда.