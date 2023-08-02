Алессандра Амбросио показала простой, но стильный купальник

Модель с обложки считает, что купальники и пляжные наряды — самая удобная одежда.

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42-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио, получившая международную известность как ангел Victoria's Secret, продемонстрировала стильное бикини. Фотографиями с пляжа на Ибице знаменитость опубликовала в своем Instagram-аккаунте.

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Девушка с обложки рекламировала свою популярную линию купальников GAL Floripa, которую она запустила вместе со своей сестрой и лучшей подругой в 2019 году. Амбросио позировала в нескольких позах в крошечном бикини кремового цвета, которое подчеркивало ее стройную фигуру. Черные солнцезащитные очки, золотое ожерелье и серьги завершили пляжный образ знаменитости.

Алессандра добавила в подписи, что купальник был для ее новой коллекции 2023 года, отметив: "Пробуждая мое шестое чувство на @sixsenses.ibiza ☀️".

Напомним, недавно Алессандра Амбросио попала под прицел папарацци на пляже во Флорианополисе. Компанию ей составил 10-летний сын Ноа Феникс Амбросио Мазур.

Ранее Фокус писал, что Александр Амбросио позировала в крошечном фиолетовом бикини на вечеринке с друзьями у бассейна в Лас-Вегасе.