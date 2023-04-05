41-летняя Алессандра Амбросио продемонстрировала фигуру на пляже в Бразилии

Бывшая модель Victoria's Secret провела активно время на пляже вместе со своим сыном.

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41-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио попала под прицел папарацци на пляже во Флорианополисе. Компанию ей составил 10-летний сын Ноа Феникс Амбросио Мазур. Об этом пишет Daily Mail.

Бывшая модель Victoria's Secret продемонстрировала свое подтянутое телосложение в темно-зеленом бикини, когда она искупалась в океане, прежде чем поймать несколько волн, лежа на доске для серфинга. Алессандра собрала свои длинные темные волосы в небрежный пучок. Также знаменитость дополнила пляжный образ золотым колье с подвеской и серьгами.

Мать двоих детей, у которой также есть 14-летняя дочь Аня-Луиза, помогала своему сыну справиться с его желтой доской для серфинга, когда они купались в океане.

Алессандра делит двоих детей со своим бывшим возлюбленным Джейми Мазуром, с которым она рассталась в 2018 году после десяти лет брака. Модель активно ведет свои соцсети, где часто делится фотографиями с семейного отдыха.

Говоря с Harper’s Bazaar в прошлом году, Алессандра рассказала о том, что хочет, чтобы ее дети одевались так, как им нравится, и развивали свой собственный стиль.

"Я хочу, чтобы они чувствовали себя счастливыми и чувствовали себя комфортно в собственной шкуре, — сказала бразильская красавица. — Поэтому я бы мягко направляла их, если бы чувствовала, что они пытаются быть кем-то, кем они не являются. Но я рада, что они идут своим путем".

Ранее Фокус писал, что Алессандра Амбросио в вязанном крючком мини-платье посетила карнавал в Бразилии.