41-річна Алессандра Амброзіо продемонструвала фігуру на пляжі у Бразилії

Колишня модель Victoria's Secret активно провела час на пляжі разом зі своїм сином.

Related video

41-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо потрапила під приціл папараці на пляжі у Флоріанополісі. Компанію їй склав 10-річний син Ноа Фенікс Амбросіо Мазур. Про це пише Daily Mail.

Колишня модель Victoria's Secret продемонструвала свою підтягнуту фігуру в темно-зеленому бікіні, коли вона купалася в океані, перш ніж зловити кілька хвиль, лежачи на дошці для серфінгу. Алессандра зібрала своє довге темне волосся в недбалий пучок. Також знаменитість доповнила пляжний образ золотим кольє з підвіскою та сережками.

Мати двох дітей, яка також має 14-річну доньку Аню-Луїзу, допомагала своєму синові впоратися з його жовтою дошкою для серфінгу, коли вони купалися в океані.

Алессандра ділить двох дітей зі своїм колишнім коханим Джеймі Мазуром, з яким вона розлучилася у 2018 році після десяти років шлюбу. Модель активно веде свої соцмережі, де часто ділиться фото із сімейного відпочинку.

Говорячи з Harper's Bazaar минулого року, Алессандра розповіла про те, що хоче, щоб її діти одягалися так, як їм подобається, та розвивали свій власний стиль.

"Я хочу, щоб вони відчували себе щасливими і почувалися комфортно у власній шкурі, — сказала бразильська красуня. — Тому я м'яко б спрямовувала їх, якби відчувала, що вони намагаються бути кимось, ким вони не є. Але я рада, що вони йдуть своїм шляхом".

Раніше Фокус писав, що Алессандра Амброзіо у в'язаній гачком мінісукні відвідала карнавал у Бразилії.