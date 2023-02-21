Алессандра Амброзіо у в'язаній гачком мінісукні відвідала карнавал у Бразилії

Алессандра Амброзіо виглядала надзвичайно, позуючи для фото під час вечірки з друзями.

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41-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо продемонструвала свою модельну фігуру у в'язаній гачком мінісукні під час вечірки на заході Express Cabin 2222 у Бразилії.

Дівчина провела також день на концерті Major Lazer у Сальвадорі у супроводі своїх друзів.

Для вечірки Алессандра обрала в'язану мінісукню в морському стилі, яка майже не залишала простору для уяви. Біла сукня була прикрашена різнокольоровими морськими зірками, а верх був зроблений у вигляді жовтого бюстгальтера з черепашок.

Доповнила свій ефектний образ модель аксесуарами — кількома браслетами та багатошаровими намистами.

Колишня модель Victoria's Secret залишила волосся розпущеним і зробила простий макіяж.

Бразильський карнавал — це щорічний фестиваль, який проводиться за сорок днів до Великодня і знаменує закінчення підготовчого періоду до Великого посту.

Наразі Амброзіо живе в Лос-Анджелесі зі своїми двома дітьми — 14-річною Анею і 10-річним Ноєм. З батьком дітей та колишнім нареченим Джеймі Мазуром вона розлучилася ще в 2018 році.

На концерті Major Lazer вона була у короткому боді у чорно-білу смужку від Dolce & Gabbana. Попереду на ньому була емблема італійського розкішного модного будинку "D&G" із чорного оксамиту.

Також у поїздці був її бойфренд, модель Річард Лі, з яким вона зустрічається із лютого 2021 року.

Раніше Алессандра вразила гостей миланського тижня моди розкішним аутфітом. Вона з'явилася в рожевій мініспідниці, в рожевій з яскраво-червоним відливом блузці й ажурних яскравих босоніжках на підборах.