Алессандра Амброзіо підкорила фанатів своїм "рожевим образом" у Мілані на Тижні моди (ФОТО)

На Тижні моди в Мілані модель Алессандра Амброзіо вразила фанатом яскравістю свого вбрання: її образ у ЗМІ назвали "рожевим".

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Вона була в рожевій мініспідниці, в рожевій з яскраво-червоним відливом блузці і ажурних яскравих босоніжках на каблучці. Про це пише Daily Mail.

Стилісти дійшли висновку, що 41-річна бразильська супермодель виглядала чудово в рожевій мініспідниці з паєтками. Зробити ці чудові фото вдалось, коли вона була біля виходу з готелю Armani в італійському місті. Макіяж у Алессандри теж був бездоганним: модель, мати двох дітей, вибрала сяючу палітру макіяжу для вечірнього виходу до міста.

Фото: Maye Musk/Facebook

Алессандра виглядала втіленням елегантності, коли стильно поверталася до свого готелю на Mercedes-Benz.

За словами журналістів, Алессандра на цей момент поверталася після показу одягу в Zona Farini.

На подіумі вона теж була добре: Алессандра одягла чорну мінісукню з відкритими плечима, в якій вона показала свій підтягнутий живіт через великий виріз. Завершували образ пари червоних чобіт до колін на платформі.

Також для участі у показі Алессандра одягла привабливу пару червоних довгих рукавичок з візерунком та колготи в тон; обрала сміливі темні димчасті тіні для повік і поклала каштанове волосся довгими локонами.

Після шоу красуня переодяглася в сліпучу сріблясту мінісукню з коміром-хомутом і пару високих чорних туфель на шнурівці. Це була фінальна для моделі фотосесія цього чудового дня у Мілані.

Нагадаємо, іноді Алессандра Амброзіо влаштовує відверті фотосесії. Під час однієї з таких вона позувала в шортах з оголеними грудьми.