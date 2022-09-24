Алессандра Амбросио покорила фанатов своим "розовым образом" в Милане на Неделе моды (ФОТО)

На Неделе Моды в Милане модель Алессандра Амбросио поразила фанатом яркостью своего наряда: ее образ в СМИ назвали "розовым".

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Она была в розовой мини-юбке, в розовой с алым отливом блузке и ажурных ярких босоножках на каблучке. Об этом пишет Daily Mail.

Стилисты пришли к выводу, что 41-летняя бразильская супермодель выглядела великолепно в розовой мини-юбке с пайетками. Сделать эти великолепные фото удалось, когда она была у выхода из отеля Armani в итальянском городе. Макияж у Алессандры тоже был безупречен: модель, мать двоих детей выбрала сияющую палитру макияжа для вечернего выхода в город.

Фото: Maye Musk/Facebook

Алессандра выглядела воплощением элегантности, когда стильно возвращалась в свой отель на Mercedes-Benz.

По словам журналистов, Алессандра в этот момент возвращалась после показа одежды в Zona Farini.

На подиуме она тоже была хорошо: Алессандра надела черное мини-платье с открытыми плечами, в котором она показала свой подтянутый живот через большой вырез. Завершали образ пара красных сапог до колен на платформе.

Также для участия в показе Алессандра надела привлекательную пару красных длинных перчаток с узором и колготки в тон; выбрала смелые темные дымчатые тени для век и уложила каштановые волосы длинными локонами.

После шоу красотка переоделась в ослепительное серебристое мини-платье с воротником-хомутом и пару высоких черных туфель на шнуровке. Это была финальная для модели фотосессия в этот прекрасный день в Милане.

Напомним, иногда Алессандра Амбросио устраивает откровенны фотосессии. Во время одной из таких она позировала в шортах с обнаженной грудью.