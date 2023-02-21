Алессандра Амбросио в вязанном крючком мини-платье посетила карнавал в Бразилии

Алессандра Амбросио выглядела сногсшибательно, позируя для фотографий во время вечеринки с друзьями.

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41-летняя бразильская модель Алессандра Амбросио продемонстрировала свою модельную фигуру в вязанном крючком мини-платье во время вечеринки на мероприятии Express Cabin 2222 в Бразилии.

Девушка провела также день на концерте Major Lazer в Сальвадоре в сопровождении своих друзей.

Для вечеринки Алессандра выбрала вязаное мини-платье в морском стиле, которое почти не оставляло простора для воображения. Белое платье было украшено разноцветными морскими звездами, а верх был сделан в виде желтого бюстгальтера из ракушек.

Дополнила свой эффектный образ модель аксессуарами — несколькими браслетами и многослойными ожерельями.

Бывшая модель Victoria's Secret оставила волосы распущенными и сделала простой макияж.

Бразильский карнавал — это ежегодный фестиваль, который проводится за сорок дней до Пасхи и знаменует собой окончание подготовительного периода к Великому посту.

В настоящее время Амбросио живет в Лос-Анджелесе со своими двумя детьми — 14 -летней Аней и 10-летним Ноем. С отцом детей и бывшим женихом Джейми Мазуром она рассталась еще в 2018 году.

На концерте Major Lazer она была в коротком боди в черно-белую полоску от Dolce & Gabbana. Спереди на нем была эмблема итальянского роскошного модного дома "D&G" из черного бархата.

Также в поездке был ее бойфренд, модель Ричард Ли, с которым она встречается с февраля 2021 года.

Ранее Алессандра поразила гостей миланской недели моды роскошным аутфитом. Она появилась в розовой мини-юбке, в розовой с алым отливом блузке и ажурных ярких босоножках на каблуке.