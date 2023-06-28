Алессандра Амбросио показала стильный купальник на вечеринке у бассейна

Мать двоих детей может похвастаться роскошной фигурой.

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Бразильская модель Алессандра Амбросио продемонстрировала свою безупречную фигуру в бикини. Фотографиями с отдыха бывший ангел Victoria's Secret поделилась в своем Instagram-аккаунте.

На снимках мать двоих детей позирует в крошечном фиолетовом бикини на вечеринке с друзьями у бассейна в Лас-Вегасе. Образ был взят из ее коллекции Gal Florip. Солнцезащитные очки дополнили ее образ, а волосы Алессандра оставила распущенными.

42-летняя звезда подиумов, которую ранее на этой неделе видели со своей 14-летней дочерью Аней в Беверли-Хиллз, выглядела загорелой и подтянутой, резвясь в бассейна комплекса Resorts World Hotel and Resort.

"Рай у бассейна", — подписала публикацию Амбросио.

На втором снимке знаменитость позировала в большой компании друзей.

Алессандра Амбросио с друзьями Фото: Instagram @alessandraambrosio

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Напомним, недавно Алессандра Амбросио попала под прицел папарацци на пляже во Флорианополисе. Компанию ей составил 10-летний сын Ноа Феникс Амбросио Мазур.

Также Фокус писал, что Алессандра Амбросио в вязанном крючком мини-платье посетила карнавал в Бразилии.