Алессандра Амброзіо показала простий, але стильний купальник

Модель з обкладинки вважає, що купальники і пляжні вбрання — найзручніший одяг.

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42-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо, яка здобула міжнародну популярність як ангел Victoria's Secret, продемонструвала стильне бікіні. Фотографіями з пляжу на Ібіці знаменитість опублікувала у своєму Instagram-акаунті.

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Дівчина з обкладинки рекламувала свою популярну лінію купальників GAL Floripa, яку вона запустила разом зі своєю сестрою і найкращою подругою 2019 року. Амброзіо позувала в кількох позах у крихітному бікіні кремового кольору, яке підкреслювало її струнку фігуру. Чорні сонцезахисні окуляри, золоте намисто і сережки завершили пляжний образ знаменитості.

Алессандра додала в підписі, що купальник був для її нової колекції 2023 року, зазначивши: "Пробуджуючи моє шосте почуття на @sixsenses.ibiza ☀️".

Нагадаємо, нещодавно Алессандра Амброзіо потрапила під приціл папараці на пляжі у Флоріанополісі. Компанію їй склав 10-річний син Ноа Фенікс Амброзіо Мазур.

Раніше Фокус писав, що Александр Амброзіо позувала в крихітному фіолетовому бікіні на вечірці з друзями біля басейну в Лас-Вегасі.