Алессандра Амбросио продемонстрировала шикарный образ в откровенном купальнике (видео, фото)

Модель грациозно позировала в море. Она считает, что купальники и пляжные наряды — самая удобная одежда.

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Бразильская супермодель Алессандра Амбросио проводит отпуск на Гавайях. Красавица 26 марта поделилась в Instagram потрясающим видеороликом о своем отдыхе, сообщает Daily Mail.

42-летняя Алессандра продемонстрировала свой подтянутый пресс и прекрасное тело в бикини, загорая на солнце и плескаясь в море. На ней был очень откровенный темно-оранжевый купальник с тонкими завязками. Амбросио, получившая мировую известность как модель Victoria's Secret, наслаждаясь тропической погодой, излучала красоту, грациозно позируя в море под голубым небом.

На ней было множество украшений: ожерелья, браслеты и сережки. Чтобы создать непринужденную праздничную атмосферу, она сделала кавер на свой короткий видеоролик с песней Зигги Марли "Beach In Hawaii". Свой потрясающий пост она лаконично подписала: "На пляже на Гавайях".

Ее пост появился всего через несколько недель после ее роскошного отпуска в Мексике, где она наслаждалась ловлей скатов на побережье Карибского моря недалеко от Канкуна. Свою поездку она провела в окружении группы друзей, в том числе выдающегося модельера Прабала Гурунга.

Алессандру можно было увидеть в высококлассном отеле, когда она позировала в облегающем комбинезоне во время занятий йогой.

Алессандра Амбросио Фото: instagram.com/alessandraambrosio

Сейчас Амбросио встречается с эффектной моделью Ричардом Ли. У нее двое детей — 15-летняя Аня и 11-летний Ной от бывшего жениха Джейми Мазура. Джейми и Алессандра были вместе в общей сложности 13 лет и даже были помолвлены до их окончательного расставания в 2018 году.

Ранее сообщалось, что Алессандра Амбросио показала фигуру в прозрачном сетчатом платье. Мать двоих детей выбрала роскошный образ для вечеринки на яхте.