В Бангладеше протестующие захватили дворец премьер-министра: она сбежала в Индию (видео)

По подсчетам журналистов, с начала массовых протестов в Бангладеше погибли более 300 человек.

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Премьер-министр Бангладеша Шейх Хасина подала в отставку и покинула территорию страны, после эскалации протестов, которые продолжаются в Бангладеше с 18 июля. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам источников, Хасина вылетела из Бангладеш на военном вертолете вместе с младшей сестрой Шейх Реханы в Западную Бенгалию в Индии. В материалах говорится, что это может означать падение правительства: армия Бангладеш будет решать, что делать дальше, вероятно — создавать временное правительство.

Накануне отставки и вылета в Индию Хасина заявляла, что в стране занимаются "саботажем и погромами" уже не студенты, а преступники, и с ними надо жестко разобраться.

Протестующие захватили ее дворец в Дакке, впрочем до этого момента она уже успела его покинуть. В сети появилось видео захвата резиденции премьера.

По состоянию на 5 августа количество погибших с начала массовых беспорядков в Бангладеш возросло до 300 человек. В течение 4 августа погибли 94 человека. В новейшей истории этого государства — это наибольшее количество погибших в течение одного дня на протестах.

Протесты в Бангладеше: что известно

18 июля в Бангладеш студенты вышли на акцию протеста против правил принятия на государственную службу. Протестующие требовали отменить квоты, по которым 30% рабочих мест на государственной службе было зарезервировано для семей ветеранов, воевавших в войне за независимость страны против Пакистана 1971 года.

В первый день протеста было известно о по меньшей мере 32 погибших, также были ранены.

Впоследствии беспорядки переросли в насилие, поскольку проправительственные группы обвинили в нападении протестующих с оружием, а полиция применила резиновые пули и слезоточивый газ, чтобы разогнать митингующих.

Правительство также отключило связь, чтобы прекратить доступ к интернету, и перекрыло телефонные линии.

21 июля верховный суд Бангладеш удовлетворил требование студентов, которые вышли на акцию протеста против правил принятия на государственную службу. Но демонстранты к тому моменту уже требовали отставки премьера Шейх Хасины, поскольку на протестах погибли более 200 человек.

Напомним, 30 июля в Венесуэле начались массовые протесты оппозиции, которая утверждает, что результаты президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, были сфальсифицированы.