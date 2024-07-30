В Венесуэле начались массовые протесты оппозиции: погибли по меньшей мере два человека (фото)

Согласно официальным данным, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро получил 51% голосов избирателей, однако результаты экзит-полов свидетельствуют, что почти 65% граждан проголосовали за оппозиционного кандидата Эдмундо Гонзалеза.

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В Венесуэле начались массовые протесты оппозиции, которая утверждает, что результаты президентских выборов, на которых победил действующий глава государства Николас Мадуро, были сфальсифицированы. Об этом пишет Reuters.

Национальная избирательная комиссия Венесуэлы объявила действующего президента Николаса Мадуро победителем голосования: он получил 5,15 миллиона голосов, его оппонент — бывший дипломат Эдмундо Гонзалез, по данным избиркома получил 4,45 млн голосов избирателей.

Однако независимые социологи назвали этот результат неправдоподобным. Подсчеты, которые есть в распоряжении оппозиции, показали, что за Мадуро проголосовало 2,75 миллиона избирателей, а за Эдмундо Гонсалеса, — 6,27 миллиона.

Независимые экзит-полы показали 65% поддержки Гонсалеса и от 14% до 31% поддержки Мадуро.

Протесты в Венесуэле: погибли два человека

Как сообщило Reuters, по меньшей мере два человека были убиты в связи с подсчетом голосов или протестами — один ночью в приграничном штате Тачира, а другой в Маракаи.

В понедельник протестующие собрались в городах по всей Венесуэле, в том числе возле президентского дворца в Каракасе и возле некоторых офисов избирательных органов.

Граждане Венесуэлы прибегли к "качеролазо" — традиционному для Латинской Америки виду протеста, когда толпа громко шумит кухонными принадлежностями. Однако впоследствии эти собрания стали более агрессивными, на улицах загорелись элементы дорожной инфраструктуры.

Протесты в Венесуэле Фото: REUTERS

В Коро, столице штата Фалькон, протестующие снесли статую покойного президента Уго Чавеса, который был наставником Мадуро, а возле избирательных участков в Каракасе и других местах ночью произошли столкновения между сторонниками оппозиции и правительства.

Полиции кое-где пришлось применить слезоточивый газ.

Протесты в Венесуэле

Напомним, 29 июля в Венесуэле и Мадуро, и лидер оппозиции одновременно заявили о победе на президентских выборах.