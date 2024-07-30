У Венесуелі почались масові протести опозиції: загинуло щонайменше дві людини (фото)

Згідно з офіційними даними, чинний президент Венесуели Ніколас Мадуро отримав 51% голосів виборців, проте результати екзит-полів свідчать, що майже 65% громадян проголосували за опозиційного кандидата Едмундо Гонзалеза.

Related video

У Венесуелі почались масові протести опозиції, яка стверджує, що результати президентських виборів, на яких переміг чинний глава держави Ніколас Мадуро, були сфальсифіковані. Про це пише Reuters.

Національна виборча комісія Венесуели оголосила чинного президента Ніколаса Мадуро переможцем голосування: він отримав 5,15 мільйона голосів, його опонент — колишній дипломат Едмундо Гонзалез, за даними виборчкому здобув 4,45 млн голосів виборців.

Проте незалежні соціологи назвали цей результат неправдоподібним. Підрахунки, які є в розпорядженні опозиції, показали, що за Мадуро проголосувало 2,75 мільйона виборців, а за Едмундо Гонсалеса, — 6,27 мільйона.

Незалежні екзит-поли показали 65% підтримки Гонсалеса і від 14% до 31% підтримки Мадуро.

Протести у Венесуелі: загинуло дві людини

Як повідомило Reuters, щонайменше двоє людей були вбиті у зв'язку з підрахунком голосів або протестами — одна вночі в прикордонному штаті Тачіра, а інша в Маракаї.

У понеділок протестувальники зібралися в містах по всій Венесуелі, в тому числі біля президентського палацу в Каракасі та біля деяких офісів виборчих органів.

Громадяни Венесуели вдалися до "качеролазо" — традиційного для Латинської Америки виду протесту, коли натовп гучно шумить кухонним приладдям. Проте згодом ці зібрання стали агресивнішими, на вулицях запалали елементи дорожньої інфраструктури.

Протести у Венесуелі Фото: REUTERS

У Коро, столиці штату Фалькон, протестувальники знесли статую покійного президента Уго Чавеса, який був наставником Мадуро, а біля виборчих дільниць у Каракасі та інших місцях вночі відбулися сутички між прихильниками опозиції та уряду.

Поліції подекуди довелося застосувати сльозогінний газ.

Протести у Венесуелі

Нагадаємо, 29 липня у Венесуелі і Мадуро, і лідер опозиції одночасно заявили про перемогу на президентських виборах.