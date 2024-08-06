У Бангладеші протестувальники захопили палац прем'єр-міністерки: вона втекла до Індії (відео)

За підрахунками журналістів, від початку масових протестів у Бангладеші загинули понад 300 осіб.

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Прем'єр-міністерка Бангладешу Шейх Хасіна подала у відставку та покинула територію країни, після ескалації протестів, які тривають у Бангладеші з 18 липня. Про це повідомило Reuters з посиланням на власні джерела.

За словами джерел, Хасіна вилетіла з Бангладеш на військовому гелікоптері разом з молодшою сестрою Шейх Рехани до Західної Бенгалії в Індії. У матеріалах йдеться, що це може означати падіння уряду: армія Бангладеш вирішуватиме, що робити далі, імовірно — створювати тимчасовий уряд.

Напередодні відставки та вильоту до Індії Хасіна заявляла, що в країні займаються "саботажем і погромами" вже не студенти, а злочинці, і з ними треба жорстко розібратися.

Протестувальники захопили її палац у Дацці, втім до цього моменту вона вже встигла його полишити. У мережі з'явилось відео захоплення резиденції прем'єрки.

Станом на 5 серпня кількість загиблих від початку масових заворушень у Бангладеш зросла до 300 осіб. Впродовж 4 серпня загинули 94 людини. У новітній історії цієї держави — це найбільша кількість загиблих упродовж одного дня на протестах.

Протести у Бангладеші: що відомо

18 липня у Бангладеш студенти вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. Протестувальники вимагали скасувати квоти, за якими 30% робочих місць на державній службі було зарезервовано для сімей ветеранів, які воювали у війні за незалежність країни проти Пакистану 1971 року.

У перший день протесту було відомо про щонайменше 32 загиблих, також були поранені.

Згодом заворушення переросли в насильство, оскільки проурядові групи звинуватили у нападі протестувальників зі зброєю, а поліція застосувала гумові кулі та сльозогінний газ, щоб розігнати мітингувальників.

Уряд також відключив зв’язок, аби припинити доступ до інтернету, та перекрив телефонні лінії.

21 липня верховний суд Бангладеш задовольнив вимогу студентів, які вийшли на акцію протесту проти правил прийняття на державну службу. Але демонстранти до того моменту вже вимагали відставки прем'єрки Шейх Хасіни, оскільки на протестах загинули понад 200 осіб.

Нагадаємо, 30 липня у Венесуелі почались масові протести опозиції, яка стверджує, що результати президентських виборів, на яких переміг чинний глава держави Ніколас Мадуро, були сфальсифіковані.