Канны-2022. В программе фильмы о насилии: кровавые зомби, бытовые убийцы, серийные маньяки

17 мая стартовал 75-й Каннский фестиваль: на нем представят 50 фильмов, в том числе два из Украины. Вне конкурса — две большие голливудские премьеры.

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Через весь репертуар Канн-2022 красной нитью идет тема насилия и его последствий. Военная украинская драма, французский мистический зомби-хоррор, американский боди-хоррор, фильмы о социальных катаклизмах. Буквально чуть-чуть любви и немного лент со звездами: Томом Крузом, Вуди Харрельсоном, Томом Хэнксом.

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Мишель Хазанавичюс, "Снято!" (бывший "Z")

Откроет фестиваль фильм "Z" француза Мишеля Хазанавичюса, прославившегося оскароносной немой трагикомедией "Артист" (2011).

"Z" — это "зомби". В свете российско-украинской войны эта буква приобрела дурную славу, и Хазанавичюс на днях поменял название на "Coupez!" ("Снято!").

Эта картина — ремейк черной японской комедии "Зомби одним планом!" (2017) , которая была снята за копейки, но приобрела культовый статус. По сюжету киносъемочная группа прибывает снимать картину на объект, где была военная лаборатория. Нужно все сделать дешево и сердито. Но вот здесь срабатывает один остроумный сценарный ход, вытягивающий ленту на другой уровень.

У оригинала фильма удивительная судьба. В 2017 году режиссер Синъитиро Уэда снял за $25 тыс. картину, которая попала в ограниченный японский прокат на недельку. Но вскоре в Италии на Фестивале восточного кино она имела триумфальный успех. После известия об этом ленту вернули в прокат Японии, где она собрала $30,5 млн. И так бывает!

Хазанавичюс снял эту историю на французский лад.

[ + – ] Кадр из фильма "Снято!" (бывший "Z")

Украинский блок: Максим Наконечный, "Видение бабочки"; Сергей Лозница, "Естественная история разрушения"

Украина в конкурсе "Особый взгляд" представляет дебютную работу режиссера Максима Наконечного "Видение бабочки" ("Спас"). Аэроразведчицу добробата с позывным "Бабочка" в плену изнасиловал надзиратель. Ее обменяли. Уже на воле выясняется, что женщина беременна. Что делать: оставить ребенка или нет?

Картина перекликается с недавними оккупационными событиями, когда после отхода войск РФ из Киевской области на телефоны бесплатной горячей линии психологической поддержки, по словам омбудсмена Людмилы Денисовой, поступило 400 звонков от женщин – жертв изнасилования.

Сергей Лозница, украинский режиссер, проживающий в Германии, покажет в Каннах документальную ленту "Естественная история разрушения". Месяц назад украинская киноакадемия исключила Лозницу из своих рядов, потому что он не поддержал тотальный запрет на российские фильмы, считая, что должны быть исключения для творчества оппозиционных режиссеров из России. Президент Зеленский назвал это исключение ошибкой.

Что касается ленты, она состоит из исторической хроники, и ее основная тема — уничтожение гражданского населения во время войн. Конечно, фильм задумывался и снимался задолго до полномасштабного российского вторжения в Украину.

[ + – ] Кадр из фильма "Видение бабочки"

Насильники будущего и настоящего. Дэвид Кроненберг, "Преступления будущего"; Али Аббаси, "Святой паук"

В прошлом году Золотую пальмовую ветвь получила лента "Титан" Джулии Дюкорно, где главная героиня с металлической пластиной в голове совокуплялась с автомобилями, убивая парней. А в этом году в том же русле снят фантастический боди-хоррор "Преступления будущего" 79-летнего американца Дэвида Кроненберга, того самого автора "Мухи" (1986), где ученый превратился в насекомое. Кроненберг – большой специалист по телесным трансформациям.

По сюжету немолодой художник-перформер демонстрирует в ходе выступлений метаморфозы собственного тела. Ему помогает юная партнерша Каприс, а за их действиями с подозрением наблюдает следователь из Национального реестра органов. Они едят пластик и заменяют, по ходу действия, одни органы на другие, занимаясь сексом всем этим набором. Разных идей на эту тему Кроненбрег немало придумал за 8 лет создания картины.

Тема секс+преступления и в триллере иранского режиссера Али Аббаси "Святой паук" — это история Джека Потрошителя по-ирански. Главный герой – серийный убийца Саид, решивший "очистить" город Мешхед от проституток. Только когда его ловят и приговаривают к смерти, он начинает осознавать чудовищность содеянного.

[ + – ] Кадр из фильма "Преступления будущего"

Социальные потрясения. Братья Дарденн, Рубен Остлунд, Пак Чхан Ук, Кристиана Мунджиу, Джеймс Грэй

Отмеченные в Каннах бельгийцы Люк и Жан-Пьер Дарденны покажут драму "Тори и Локита" о двух африканских беженцах, которые с большим трудом пробиваются в Европе. А лауреат Золотой пальмовой ветви, основоположник румынской новой волны, режиссер Кристиана Мунджиу привезет картину "R.M.N". По сюжету некий Матиас вернулся с заработков из Германии в родную деревню в Трансильвании, соскучившись по родным. Он находит поселок в тревоге за будущее, потому что на местную фабрику наняли по дешевке иностранных рабочих. У деревенской общины с ними сразу возникает конфликт.

Перевод социальных неурядиц на рельсы гротеска продемонстрирует швед Рубен Остлунд в ленте "Треугольник печали". Главные герои — парочка моделей, которые отправляются в путешествие на роскошной яхте. Судно тонет, и парень и девушка оказываются на необитаемом острове в компании миллиардеров и уборщицы. Из всех пассажиров только уборщица знает, как ловить рыбу, а значит — как выжить в этих обстоятельствах.

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По словам режиссера, на создание фильма его вдохновила теория Карла Маркса. Бонус зрителям – в роли незадачливого капитана яхты снялся бесподобный голливудский актер Вуди Харрельсон ( "Прирожденные убийцы", "Иллюзия обмана").

Вот вам про обещанную любовь. Известный южнокорейский режиссер Пак Чхан Ук ("Олдбой") снял тонкую любовно-психологическую драму "Решение уйти". Детектив расследует смерть мужчины в горной деревне. Но чем больше сыщик подозревает его вдову, тем сильнее в нее влюбляется. Западня страсти!

Независимое американское кино представляет американец Джеймс Грэй с картиной "Время Армагеддона". Не смотря на устрашающее название – это про школьное детство режиссера, которое он провел в одном классе с юным Дональдом Трампом. Энтони Хопкинс играет роль его папаши Фреда, который был директором школы. В ленте занята и актриса Энн Хэтэуэй ("Дьявол носит Prada"). С такой компанией скучно быть не должно.

Кино для отдыха: "Элвис" База Лурмана и "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински

Вне конкурса две большие голливудские премьеры.

"Элвис" База Лурмана ( "Великий Гэтсби"). 1955-й: молодого и амбициозного певца Элвиса Пресли замечает опытный продюсер Том Паркер. Через несколько месяцев после этой встречи Элвис становится национальной звездой, а еще через небольшой промежуток времени секс-символом планеты.

Бонус – Том Хэнкс в роли Паркера. Известно, что менеджер был жестким типом, но разве Хэнкс может быть таким? Конечно, Паркер сразу сделает обаяшкой полковника Паркера.

И еще один блокбастер – военный боевик "Топ Ган: Мэверик" Джозефа Косински с нестареющим Томом Крузом в роли пилота-аса. Это бравая военная сага любителям духоподъемного патриотизма. Бесстрашный летчик "Мэверик" Митчелл вот уже более 30 лет остается одним из лучших пилотов ВМФ. Он готов к любым испытаниям, но только не к повышению в звании: ведь оно грозит "спуском на землю".

[ + – ] Том Круз в фильме "Топ Ган: Мэверик"

Будет ли в Каннах представлено российское кино? И да, и нет

Ремарка относительно россиян. Их участие из-за войны запрещено. Но в Канны приедет в качестве режиссера-изгоя Кирилл Серебренников, годами сидевший под арестом из-за обвинений в расхищении. Его фильм "Жена Чайковского" — об истории несчастливого брака композитора, скрывавшего свою гомосексуальность. Идеологически в российском и советском официозе был негласный запрет на тему сексуальной ориентации композитора. Поэтому Серебренников выглядит чуть ли революционером.

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