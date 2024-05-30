Юношеская драма в атмосфере 90-х: чем берет новый фильм Тони Ноябревой "Ты меня любишь?"

Тоня Ноябрева представила в Киеве свой второй фильм (после комедии "Герой моего времени" 2018) – полнометражную драму "Ты меня любишь?".

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Эта женская история — о конце 1980-х и начале 1990-х — о первых стихийных вещевых рынках, инфляции, челночниках. Она вышла словно в противовес "Носорогу" Олега Сенцова, где представлена мужская версия того времени – с бандитами и криминальными разборками. Отметим, что премьера нового фильма состоялась на Берлинале, а грант на него режиссер получила в Каннах в 2022 году. Лента победила в конкурсе Making way фестиваля Off Camera в Польше. Фокус делится впечатлениями от допремьерного показа и встречи с Тоней Ноябревой.

По характеру лента близка фильму Екатерины Горностай "Стоп-Земля" (2021). Даже героини похожи – 17-летние большеглазые, русые короткостриженые девушки. Только у Горностай показаны старшеклассники нашего времени, а у Ноябревой в кадре – девушки и юноши начала 1990-х.

Назад в прошлое

Тоня достаточно бережно, не без ностальгических ноток, восстановила весь антураж Киева постперестроечного времени: стихийные вещевые рынки с голубыми джинсовыми куртками в стразах и бело-зелеными турецкими свитерами, длинными очередями за водкой и общей потерянностью. Интерьеры квартир — с непременными коврами и хрусталем. Все – аутентично.

Кира — мажорка времен развала СССР

Родители 17-летней Киры были состоятельными по тем временам людьми. Папа — кинорежиссер. Кира – студентка первого курса института кино и театра им. Карпенко-Карого. То есть, она – типичная мажорка.

Разваливается страна, экономика, кинематограф, в классах нет отопления. Но Кира, как инфантильный и жизнерадостный ребенок, долго не обращала на это никакого внимания: мама кормит, папа на "Жигулях" возит в институт, где она тоже не сильно парится: не выгонят, ведь отец — один из преподавателей. И тут после занятий подходит к ней одна длинноволосая красотка-актриса, как раз в модной джинсовой куртке со стразами, и тихо сообщает, что у нее "отношения" с папой. Зачем? Мне до сих пор непонятно! Но с этого момента мир девочки рушится!

Мир Киры рушится

У нее хватило ума не сообщать эту новость дома: мать пока не в курсе. Вся картина теперь проходит в тени этого события.

Кира пытается удариться во все тяжкие, во "взрослую" жизнь. У нее появляется 25-летний парень – врач скорой помощи. С ним происходит первый секс — сцена, которая, как по мне — кульминация этой картины. Бесконечные страхи девушки из серии "наверное, это будет очень больно" заканчиваются ее недоуменным возгласом: "Все? А что это было?". И вот, мол, об этом, что ли, написаны тома любовных книг? Тю! Эта сцена вызвала самую сильную эмоциональную реакцию зала. Я спросил Тоню после показа: насколько тут точны детали и трудно ли было снимать этот эпизод? На что режиссер ответила под хохот зала: "Основано на реальных событиях".

Против всего, кроме любви

Тоня Ноябрева в мае 2022 года получила в Каннах грант в 20 тысяч евро на окончание своей картины "Ты меня любишь"

Сама Тоня вызвала симпатии публики: она остроумна, находчива, афористична. Ей присущи черты характера ее отца – режиссера и телеведущего Ильи Ноябрева. Самой большой статьей расходов в фильме Тоня назвала покупку прав на песню Venus британского трио Bananarama – это популярный ремейк 1986 года хита 1960-х голландской группы Shocking Blue.

Песенка о власти Венеры ("Я — твоя Венера") — как бы стержневая линия главной героини, ведь Кира пристает ко всем с сакраментальным вопросом: "Ты меня любишь?". После развода родителей и смерти дедушки она явно испытывает любовный "голод" — ей недостает этой энергии.

Тоня Ноябрева в Киеве на фоне постера своей картины Фото: Константин Рылев

Минусы картины. От главной героини ждешь каких-то решительных поступков. Но вся ее решительность проявляется только в том, чтобы на зло маме с папой "жить с Мишей" в комнате коммунальной квартиры. Девушка-мажорка привыкла брать, а когда отпали внезапно два ее главных кормильца – папа и мама – она продолжает пытаться брать у других. И вопрос "Ты меня любишь?" можно перевести и как "Если да, то что ты мне за это дашь?". Хотелось бы какого-то яркого поступка Киры, дабы она повзрослела по-настоящему и вызвала симпатии зала как формирующаяся личность. Но такого поступка, к сожалению, не происходит. Взросление идет по линейной.

Плюсы. Скрупулезно воссоздана атмосфера начала 1990-х, в том числе отъезды евреев в Израиль – на землю обетованную, поскольку УССР, как часть Советского Союза, летела в тартарары вместе с огромной страной. Много забавных эпизодов: например, как Кира обменяла кролика на часы и гуляла с ним на поводке (что кролику, понятно, совсем не нравилось) или готовка главной героиней супа для любимого – из парочки костей.

Как точный слепок своего времени фильм достаточно хорош. В финале героиня оказывается перед выбором. Каким? Не скажу – смотрите в кино.

Тоня Ноябрева рассказывает о фильме на допремьерном показе Фото: Константин Рылев

Отмечу, что исполнительница главной роли Карина Химчук неплохо справилась со своей уже второй ролью – после картины "Короли рэпа" (2021). По информации из медиа, после полнометражного вторжения РФ в Украину Карина оказалась в Лондоне, где совершенствует английский, обзавелась агентом по актерам и пытается штурмовать английский кинематограф. Способности и первые успехи у нее есть.