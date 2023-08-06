"Короли рэпа". Украина выдала заводной экшн о том, как начинающий рэпер попал в банду убийц

Первый украинский музыкально-криминальный экшн "Короли рэпа" получился убойным.

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О музыкально-криминальной драме "Короли рэпа" Мирослава Латика, победившей на итальянском кинофестивале фильмов для детей и подростков Vvfilmf (Festival Internazionale di Cinema per Ragazzi), давно говорят. В 2021 году на ОМКФ она проиграла ленте "Стоп-Земля" Екатерины Горностай, что не удивительно: "Земля" тогда уже получила "Хрустального медведя" на Берлинале. Наконец, "Короли" добрались до экрана. Побывав на брифинге и допремьерном показе, Фокус делится своими впечатлениями.

Напомним, что режиссер Мирослав Латик снял атмосферный казацкий триллер "Максим Оса и золото Песиголовца" (2022).

В чем главная фишка новой ленты режиссера?

Таких полумузыкальных, полукриминальных лент о рэперах в конце девяностых и начале нулевых в Штатах было валом. Тогда у них жанр рэпа попал в мейнстрим, а многие звезды рэпа были напрямую связаны с криминалом: Тупак Шакур, The Notorious B.I.G., 50 Cent. В это время у нас гремел шансон. Конкретно об этом времени в Украине снял фильм "Носорог" Олег Сенцов. У Латика возникла другая идея: сделать фильм не о криминале, а становлении и утраченных иллюзиях.

"Мы получили от продюсера Юрия Минзянова сценарий "Короли рэпа" гораздо более криминализированный, — рассказал на брифинге Латик. — Но я не хотел снимать о 1990-х. Фильма Сенцова "Носорог" достаточно. В нашей ленте время гораздо ближе к современности. А примерно лет пять назад и начал прогрессировать украинский рэп".

Село и рэп

Главный герой — 17-летний крепкий парень Дима по кличке Казан (Михаил Дзюба), только закончивший школу в родном селе. Он со своим другом Женей по прозвищу Арахис (Антон Вельбой) пытаются читать рэп так, чтобы это зашло на местной дискотеке. Казан стремится понравится юной продавщице сельмага Свете (Карина Химчук). У нее есть ухажер Кока, с которым якобы она крутила роман. Кока — местный предводитель. Но девушке нравится именно Дима. Такова завязка картины.

Два друга-рэпера: Арахис (Вельбой) и Казан (Дзюба)

Казан и Арахис пытались однажды "порвать" зал, но не вышло. Света подбодрила их культовой фразой из "Полета над гнездом кукушки": "Зато вы попробовали".

В роли продавщицы Светы Карина Химчук

Арахис в сердцах говорит другу и напарнику: "Зачем ты пытаешься сочинять о криминале? У тебя разве есть такой опыт?" Фраза запала Казану в голову.

Роковой поступок "правильного" Казана

Диме, как нигде не работающему типу (Арахис трудится на бензозаправке) хронически не хватает денег. Но у него есть красные "Жигули" отца. Ему обещает подкинуть работенку некий подозрительный Ганс. Что за работа, Дима не уточняет.

И вот тут начинается криминальная страница ленты — с появлением рецидивиста по кличке Сухой в великолепном исполнении актера Юрия Кулинича.

Кулинич буквально был засыпан наградами за роль маньяка-военного из ОРДЛО в ленте "Плохие дороги" (2022), который держал в заложницах украинскую журналистку. Он там был совершенно за гранью нормальности, но в тоже время абсолютно убедителен.

Я люблю фразу Альфреда Хичкока: "Чем ярче зло, тем лучше фильм". Кулинич своим присутствием в "Королях" дал мощный градус опасности этой картине. Взгляд у его героя — как нож. Когда он дает пачку денег Димону и тот, не спрашивая, "за что" берет их — эта сцена близка по накалу к сделке между Фаустом и Мефистофелем. Только Фауст знал, на что шел, а Казан решил "сыграть в непонятку". Это его роковая ошибка. Причем Сухой здесь максимально сахарно улыбается. Он как опытный хищник — "ведет" жертву. С этого момента Дима в "деле", которого не знает.

Причем Казан по жизни — даже излишне "правильный". Он все время идет на принцип. Начинает, например, допытываться у Светы на свидании: была ли она с Кокой? Он пафосно отвергает приставания девицы Арахиса, только потому, что та раньше переспала с другом.

Но вот здесь он почему-то не поинтересовался: куда и зачем ему придется возить шайку Сухого? Зато он скоро получит желанный криминальный опыт.

Сухой (Юрий Кулинич) притворно-благожелательно протягивает Казану пачку денег

Волк и бык

Параллельно у Казана, как у музыканта-электронщика, получается трек. Он накладывает на него текст и — опа! — первый успех с рэпом в сельском клубе. "Успешно" идет и его криминальная "карьера". Но ведь он же "хороший", — как говорила его мама.

Основной конфликт в ленте между Сухим и Казаном. Сухой — волк архетипически, Казан — бык, а точнее — бычок, судя по юному возрасту. "Идет бычок, качается…" именно так судьба Димы и стала висеть на волоске от падения, как у бычка в известном детском стихотворении Агнии Барто.

Уровень напряжения в ленте к финалу растет, вместе с остротой конфликта Сухой-Казан. Дима решится, наконец, на Поступок.

Фильм безусловно получился. Концовка не такая мрачная, как можно решить из вышенаписанного. Идите в кино, не бойтесь.

Минусы: в картине немало и "косяков".

Кто ездит на преступления на "малозаметном" красно-белом авто?

Почему Казан не поддерживает мать в ее желании переехать в город, если он хочет делать музыкальную карьеру?

Много раз было заявлено об образе местной сельской проститутки Нинки по кличке Обочина, которую играет сама Ирма Витовская ("Мои мысли тихие", "Коза ностра. Мама едет").

Кто спорит: талантливая актриса, у которой в арсенале не одна знаковая роль.

Но в "Королях рэпа" ей играть нечего. Авторы не придумали ей внятную историю. Точнее, сначала рассказывается про нее одно, потом другое.

Проститутка Нинка по кличке Обочина в исполнении Ирмы Витовской

Можно было усилить роль героини Ирмы ее участием в жизни главного героя, когда он ей проболтался: в каком преступлении замешан. Но Нина не сообщила "куда следует". Тогда, возможно, могли нагрянуть копы. В общем, к сожалению, персонаж Витовской в картине оказался в "подвешенном состоянии".

Но закончим на позитивной ноте.

Главная заслуга режиссера Мирослава Латика в том, что он сумел уравнять масштабы двух противоположных фигур — почти мальчика Димы Казана и взрослого опасного мужика Сухого. Что касается харизмы последнего, то Латик, смеясь, рассказал Фокусу , что на кастинге сам испугался "какого-то опасного типа в коридоре" и потребовал, чтобы закрыли двери — на всякий случай. Этим "опасным типом" оказался Юрий Кулинич, который в жизни, как поведали киношники, "очень добрый". Кулиничу наши отдельные поздравления — за ярко сыгранную отрицательную роль. Такого непростого и убедительного рецидивиста в кинематографе Независимой Украины еще не было. Браво!