Комедия "Коза Ностра" с Ирмой Витовской. Украинка справляется с мафией – наш человек в Италии

В прокат вышла украино-итальянская комедия "Коза Ностра. Мама едет", которая уже имеет успех в Италии – идеальный фильм для выходных

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Не знаю, чего мы все ждали от этого фильма – про украинку в Италии. Скорее, чего-то ожидали от Ирмы Витовской – она талантливейшая актриса. Однако многое зависело, во-первых, от сценария, а во-вторых – от режиссера. Режиссер-дебютант – итальянец Джованни Дота – оказался крепким профессионалом. Теперь, что касается, сценария. Идея картины принадлежит украинкой сценаристке и продюсеру – Анастасии Лодкиной. Суть сюжета в том, чтобы поместить в итальянские условия – нашу волевую, активную "типичную" украинку, которая любит ломать мужиков через колено и во всем контролировать детей и мужей. Но тут она попадает – в мафиозную семью, где, разумеется, все решения принимает папа – он же крестный отец мафии. Лодкина и три итальянских сценариста сделали такой расклад, при котором наша женщина умудряется здесь остаться собой. Получилось это легко, весело и прибыльно – и героям фильма – и зрителям: лента в мае собрала хорошую кассу в Италии. "Фокус" разбирался, каким образом это все удалось сделать.

Украинки давно уже работают в Италии, в массе своей – это гувернантки, уборщицы, сиделки. Как героиня (актриса Римма Зюбина) мелодрамы "Гнездо горлицы" (2016), получившей немало призов. Она и ей подобные тянут на себе семьи: украинки высылают деньги в Закарпатье – своим мужьям, которые никак не могут наладить туристический бизнес и, по сути, живут на иждивении жен. Эти женщины доминируют в родной стране, но за границей – на уровне прислуги.

На публичной премьере в кинотеатре "Жовтень", где была Ирма Витовская, я напомнил, ей об интервью Фокусу, где актриса утверждала, что в "Украине – матриархат" . В частности, Ирма играла такую же волевую и активную украинку – Галину Ротт, таксистку, которая тянула на себе своего инфантильного сына-звукорежиссера в фильме "Мои мысли тихи (2020). А "Коза Ностра" – это вариант на экспорт украинского матриархата. Ирма согласилась, но добавила, что этот же типаж – и ее Леся в ситкоме "Леся+Рома" (2005-2008) и даже баба Прися в "Браме" (2917).

Одна молодая домохозяйка, другая таксистка средних лет и бабушка-сталкер из Чернобыльской зоны. Они отличаются возрастом, но не характером, примерно один и тот же типаж: волевая, остроумная, предприимчивая украинка, которая регулярно затыкает за пояс мужиков. Конечно, Витовская многое всем этим героиням добавила от себя.

Изначальная идея

В "Гнезде горлицы" есть "заробитчанский" надрыв. А сценаристка Анастасия Лодкина решила, что нужно как-то экспортировать в Италию — нашу победную "матриархатную" украинку.

Тут одна большая сценарная сложность. Для того, чтобы так активно и жестко вести себя женщине, нужно, чтобы мужское окружение было инфантильным и мягким. Именно такой тип поведения и показывают наши соотечественники в начальной сцене "Козы Ностры", когда Влада Коза продала дом и утварь и устроила на прощание пир горой в карпатском селе – она ехала в Италию к дочери – помогать с ребенком, где та вышла замуж и только родила. Влада в Украине верховодила, втюхивала товар втридорога, но с шутками-прибаутками, она — женщина-мотор.

Однако, как ей оставаться такой же в жестком мафиозном окружении, где глава семьи и один из крестных отцов мафии, Фредо Лагана (его играет известный итальянский актер Джованни Кальканьо)? Он – жесткий приверженец патриархальных традиций и приказов, которые не обсуждаются.

Лодкиной добавили аж три итальянских сценариста — Маттео Висконти, Джованни Дота и Джулию Магду Мартинез, чтобы придумать – как столкновение с этим типом нашей Влады должно пойти ей на пользу, а не выйти боком или закончиться летальным исходом (хотя сцена с приставлением к ее голове пистолета все-таки была). И чтобы Коза – осталась в своей роли – энергичной, наглой и предприимчивой дамы ( без признаков жертвы обстоятельств или мужского своеволия). И при этом дать ей все ту же профессию – уборщицы, чтобы не погрешить против истины. Сценаристы вчетвером решили эту крайне сложную задачу, сделав ряд допущений.

Они ослабили ряд позиций дона Фредо. Он отсидел 15 лет и только выходит на свободу. От его мафии – остался один человек. Жена умерла, он стал вдовцом. Он должен денег – более крупному мафиози. Трое взрослых детей не очень его уважают: ни один не явился встретить его после отсидки. Лагана в кризисе: как отец, как мафиози, как бизнесмен.

Точка пересечения его с Владой – семейный кризис: ей дочь не была рада в Италии, страдая и в Украине от деспотичного характера матери. А его дочь, которая успела завести неизвестно от кого ребенка (удар по чести семьи), тоже гораздо меньше двух сыновей уважает родителя, бывшего 15 лет был в заключении.

Оказавшись в его доме в качестве уборщицы, Влада, по обыкновению, лезет в чужие дела и начинает давать советы. Дон Фредо поначалу ее резко осаживает ( "Прислугу точно не спрашивали мнения"), но тут же в сторону говорит: "А ведь неплохая идея". Он начинает прислушиваться к советам украинки – так появляется первый мостик между Владой и доном.

Европейские "странности"

Замечу о некоторых "странностях" этой картины, хотя и вполне закономерных. Наша украинка, оказавшись, на улице в Италии, почему-то сразу подружилась с проститутками. Из всех преступных бизнесов мафии (наркотики, торговля оружием) – опять же – именно на нем в фильме сделан акцент. А ведь украинки регулярно бывают замешаны в скандалах именно в этом роде деятельности. Но нигде никаких оскорбительных границ для нашего национального самосознания перейдено не было. Сценаристы сработали тонко, на грани.

Еще из европейских "наворотов" — в фильме дочка дона Фредо – не акцентирует внимание на поле ребенка, он все время в масках животных и не поймешь: он девочка или мальчик? "Когда вырастет, выберет себе пол" – с вызовом кричит дочь папе-мафиози. Говорят, это такая европейская "гендерная" мода — растить ребенка, не акцентируя внимание на пол.

Свершилось!

В фильме есть пытки, убийства, виртуальная проституция (картина снималась в разгар ковида), но тем не менее – он реально смешной, колоритный, сочный, бурлескный – получилась классическая комедия положений и масок, то самое – дель арте, чем знаменита Италия.

И в центре истории – украинка. Такая же активная и интересная, как на Родине. Экспорт украинского матриархата в Италию можно считать успешным. Молодой режиссер правильно расставил акценты. Что характерно, чем ближе к финалу, тем женщины берут на себя больше ответственности. Формула фильма: украинка — итальянская мафия — украино-итальянская мафия со смягченными нравами.

Картина по словам Ирмы Витовской с большим успехом прокатилась по Италии. Надеемся, и у нас, не смотря на блэкауты, тоже соберет кассу – это очень непростой фильм, хотя с виду кажется несколько наивным. Чтобы действие и персонажи выглядели естественно была проделана огромная командная работа. Ну и Ирма, конечно, отлично сыграла в своем любимом амплуа.

"Вживаться в этот образ мне не было нужно", — смеясь, говорила она на премьере. Зачем, если в этой Владе очень большой процент самой Ирмы. Но при этом ей, как и героине, пришлось, между прочим, на приличном уровне выучить итальянский. Это раз. И два – потолстеть: режиссер видел Украинку более крупной. "Не хотите , сеньора, еще пиццы или пасты", — актриса забавно копировала итальянское радушие.

В общем "Коза Ностра", не смотря на некоторые недостатки, огромная победа FILM.UA и итальянских кинокомпаний Pepito Produzioni и Rai Cinema. Здорово, что такой смелый проект, задуманный Анастасией Лодкиной, закончился триумфально. Браво!