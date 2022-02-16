"Они убивали друг друга". Рецензия на фильм "Носорог" Олега Сенцова

17 февраля на экраны страны выходит криминальный фильм Олега Сенцова "Носорог", запоминающийся шокирующими сценами насилия и запоздалым раскаянием.

За годы Независимости в Украине посреди по моря национальных кинохитов, где в центре женская история, появился только третий настоящий мужской фильм – после "Племени" Мирослава Слабошпицкого (2014), "Киборгов" Ахтема Сейтаблаева (2017) – на экраны выходит "Носорог" (2021) Олега Сенцова. Последний закрывает для Украины тему криминального беспредела 1990-х.

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Что касается наград, картина попала в номинацию программы "Горизонты" Венецианского фестиваля и победила на Международном фестивале в Стокгольме (в разные годы "Бронзовую лошадь" получали "Бешенные псы" Тарантино и "Раз, два, три… замри" Бертрана Блие).

[ + – ] "Носорог" Олега Сенцова – настоящий мужской фильм Фото: Скриншот

По сюжету крепкий мальчик Вова доской с гвоздиком сбивает подсолнухи. А потом той же доской – напавших на него пацанов. Он быстренько вырастает и начинает так же крошить хулиганов и бандитов. Носорог, которого сыграл непрофессиональный актер, активист Сергей Филимонов – крепкий орешек.

Он прет без разбору и нарывается на банду Черепа, которая ставит его на "счетчик". Чтобы от них "отмазаться" главный герой заручается поддержкой другого крупного бандита – Тучи. Носорог с коммерсов начинает собирать дань для Тучи, действуя нагло, дерзко и жестоко. Так же он поступает по отношению к конкурентам – "мочит" без промедления.

В фильме есть такие сцены насилия, которые по жесткости и натуралистичности могут вполне тягаться с подобными эпизодами в "Племени". Но как гласит библейская поговорка: посеешь ветер – пожнешь бурю: бумеранг насилия вернется к главному герою. Хотя поначалу денежный достаток создавал иллюзию, что все у Вовы в порядке. У него чудесная девушка Марина. Они справляют роскошную бандитскую свадьбу, где поет Олег Скрипка. В семье рождается дочь.

[ + – ] Фильм Олега Сенцова "Носорог" / "Носоріг": официальный трейлер

Носорог убивает десятки людей, но это были, в основном, такие же бандиты как и он. Однако запоминаются только смерти двух девочек. В картине есть мощная и пронзительная сцена, когда Носорог своей огромной мужской дланью трогательно накрывает мертвую ладошку дочки, выпроставшуюся из-под простыни. Косвенно он виновен в гибели своего ребенка. И напрямую – в гибели еще одной девочки. Эти две смерти перевешивают все, поэтому Носорог оказывается в личностном тупике. Такой сильный мужчина, который по самой природе должен быть защитником представительниц слабого пола – становится причиной их гибели.

Вспоминаются эпизоды из документальных фильмов о знаменитой ореховской ОПГ: когда бомбы, заложенные киллерами для других бандитов, случайно убивали детей. В фильме Сенцова это происходит по-другому, но суть та же.

[ + – ] Фильмом Олега Сенцова "Носорог" Украина навсегда расстается с криминальными 1990-ми Фото: скриншот

У Носорога был шанс повернуть свою судьбу: его приглашает в протестантскую церковь священник в Германии, у которого он временно работает по хозяйству, но Вова не переступает порога храма. Он вроде выскочил из круговорота кровавых дел и пьяных оргий, но никаких выводов не сделал. Ему не хватает стратегического мышления, как тому же Саше Белому из российского сериала "Бригада" (2002), чтобы двигаться куда-то дальше – в политику или наоборот – в монастырь.

Как сказал в интервью, (скоро выйдет в Фокусе) автор ленты Олег Сенцов: "Я показал человека, который все-таки не мыслил стратегически. Он жил одним днем. У нас в Крыму такие просто поубивали друг друга и когда туда прибыл Геннадий Москаль – он просто "зачистил" оставшихся, добил их. Кроме тех, кто из них раньше понял, что приходят прокуроры, что нужно с ними уже что-то решать, идти на компромисс".

Кстати, в плане актерского мастерства можно в картине отметить две роли. Первая – роль прокурора-взяточника, который показан как продажный деловой прагматик-интеллектуал. Абсолютно точное актерское попадание в образ. Вторая – роль друга и соратника Носорога по банде Плюса (Евгений Григорьев): персонаж берет своей экспрессией, Плюс впечатляюще фонтанирует взрывной энергией.

Из своего личностного тупика Носорог видит только один выход – принести себя в жертву. Что, учитывая его характер, не очень естественно выглядит. Но такова воля автора.

[ + – ] Олег Сенцов: "Я показал человека, который не мыслил стратегически. Он жил одним днем" Фото: 24 Канал

Минусы фильма Олега Сенцова "Носорог"

Использовано немало шаблонов. Много и слишком прямых высказываний, не предполагающих глубину. Из-за обильного использования в фильме актеров-любителей часто речь звучит смазано. Не слишком убедительный в своей логичности финал. Не совсем ясно, кто такой Человек в машине, которому Носорог исповедуется: то ли киллер, который решил послушать свою будущую жертву, то ли некая "сублимированная совесть"?

Плюсы фильма Олега Сенцова "Носорог"

Скрупулезно и тщательно воспроизведены приметы 1990-х: предметы быта, музыка, одежда, сама атмосфера. Неслабая динамика фильма: события развиваются достаточно стремительно. Некоторые сцены насилия шокируют, но совершенно очевидно, что такие эпизоды были в реальности. Хорошо показано, как "всевластие" затягивает, но карму никто не отменял. Символ картины запоминается – две ладони одна на другой: нерадивого отца, наделавшего множество ошибок, и его мертвой дочери.

Вывод. Украина этим фильмом навсегда расстается с криминальными 1990-ми. Без их романтизации и сожаления по тем временам.

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