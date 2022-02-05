Премьеры кино. На экраны выходят шесть комедий и два триллера, снятые в Украине (видео)
Начало 2022 оказалось ренессансным для национального кинематографа — в ближайшие два месяца мы увидим восемь (!) украинских премьер, почти каждую неделю будет выходить новый отечественный фильм. Почти во всех снимались звезды: Андрей Данилко, alyona alyona, The Hardkiss, Даша Астафьева, Jerry Heil, Владимир Горянский, Ада Роговцева, Елена Кравец и даже силач Василий Вирастюк.
За редкими исключениями здесь царит ее величество комедия, поскольку этот жанр показал себя за предыдущие годы как самый прибыльный на украинском рынке, когда можно вложить в картину $150 тыс., а на выходе получить пятикратную кассу.
То, к чему давно призывали эксперты, произошло: украинское кино коммерциализировалось.
Рецепт несложный – это комедия ситуаций, в сюжете которой нередко есть отсылка к какой-то культовой импортной картине плюс наличие звезд. Сейчас, например, происходит возвращение на экраны Верки Сердючки — она участвует сразу в двух проектах. Но и без нее в этих фильмах хватает известных имен: alyona alyona, The Hardkiss, Даша Астафьева, Jerry Heil, Владимир Горянский, Ада Роговцева, Елена Кравец и даже силач Василий Вирастюк.
"Лучшие выходные" / "Найкращі вихідні"
Украина, 2022, комедия
Тема: как стать звездой
Премьера: 2 февраля
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 7.3/10
В ролях: Дарья Петрожицкая, Элиас Райхерт, Ада Роговцева, Ирма Витовская, Андрей Данилко (Верка Сердючка), alyona alyona
Центральное событие фильма, вокруг которого все вращается, — крупнейший отечественный музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В украинском кинематографе это впервые, в то время как в западном кино подобных комедий немало. К примеру, британский мюзикл 2011 года "Музыка нас связала" (You Instead), в котором любовная история вплетена в канву шотландского фестиваля T in the Park.Важно
Парень из Германии устраивается волонтером на Atlas Weekend, чтобы понравиться девушке-организатору, но напившись, теряет хедлайнера перед его выступлением. Юная одесситка ищет своего отца-рокера, которого давно не видела и идеализировала долгие десять лет. Карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат ломает ей честолюбивые планы.
Здесь, судя по трейлеру, большинство желающих добиться успеха пытаются обмануть друг друга, выдать себя за кого-то другого, более представительного.
На выходе нас будут ждать много разоблачений, но для персонажей это путm к себе настоящим. А главному герою все-таки удастся въехать на сцену на белом коне.
В этой кутерьме будет множество камео: Верка Сердючка, alyona alyona, The Hardkiss, Onuka, Артем Пивоваров и даже блогер Алексей Дурнев.
"Генделик"
Украина, 2019, комедия, фантастика
Тема: кризис как попытка выйти за пределы обыденности
Премьера: 10 февраля
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 6.4/10
В ролях: Владислав Мамчур, Людмила Загорская, Влад Никитюк, Сергей Сипливый
Фильм напоминает черную сюрреалистическую комедию братьев Коэнов "Бартон Финк" ("Золотая пальмовая ветвь", 1991), где драматург испытывает творческий кризис в попытке написать заказанный в Голливуде сценарий. С драматургом происходит множество трагикомических приключений.
В нашем случае драматург Иван Герасимов, получив задаток, из-за творческого кризиса вовремя не сдает сценарий фильма, который ему заказал криминальный авторитет. Герою уже показалось, что его хоронят заживо. Иван сбегает и попадает в кафе "Генделик", которое существует вне времени и пространства. Там он встречает странных персонажей, помогающих ему разобраться в себе и в творчестве, в частности, роковую красотку.
В картине вы увидите миллион роз, общежитие, танго страсти, танец с саблями и многое другое.
"Носорог" / "Носоріг"
2021, Украина, Германия, Польша, боевик, драма, криминал
Тема: можно ли все начать сначала
Премьера: 17 февраля
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.5/10
В ролях: Сергей Филимонов, Ирина Мак, Мария Штофа
Второй фильм украинского режиссера Олега Сенцова. Еще в 2012 году он, вложив в дебют собственные $20 тыс., снял картину "Геймер" о подростке-игромане. Затем режиссер написал сценарий криминальной драмы о 1990-х — "Носорог". Выиграл с ним питчинг Госкино. Но тут начался Евромайдан, участником которого стал и Сенцов.
В мае того же года, после оккупации Крыма Россией, режиссера задержали российские правоохранительные органы по подозрению в подготовке теракта. Сенцов вины не признал. В 2019 году после пятилетнего тюремного заключения в России Олег вернулся на родину благодаря обмену пленными. И тут же принялся за съемки "Носорога".Важно
В центре истории — провинциальный парень по прозвищу Носорог, постепенно ставший местным криминальным авторитетом. В фильме множество бытовых и человеческих деталей, Сенцов тщательно воспроизводит эпоху 1990-х: что слушали, что ели, в чем ходили на дискотеки. Главное в картине – бандитская реальность: кровавые разборки, убийства и т.д. Поначалу Носорог воспринимает эту реальность с удовольствием, но в итоге теряет семью. Он ставит себе диагноз: "Мне кажется, я перестал быть человеком". И спрашивает: "Есть ли путь назад?".
Первое, что приходит в голову как аналогия, — российский криминальный сериал "Бригада" (2002). Но Сенцов отмечает, что в большинстве подобных фильмов бандиты романтизированы, он же, наоборот, снял принципиально антиромантическую картину.
"Большая прогулка" / "Велика прогулянка"
Украина, 2022, комедия
Тема: союз перед лицом общей угрозы
Премьера: 24 февраля
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8 /10
В ролях: Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Данилко
Сюжет комедии близок к культовому советскому фильму "3+2" (1963) — столкновение двух компаний из-за места отдыха: "Они заняли нашу поляну".
Комедия "Большая прогулка" (название взято из французского фильма с Луи де Фюнесом 1966 года) разворачивается вокруг двух семей — работников культуры Драгомановых и бизнесменов Наливайченко. И те, и другие с наступлением весеннего тепла решают устроить первый пикник. Судьба их сводит на поляне, которую каждая семья считает "своей". Вспыхивает конфликт. Внезапно появляется третий претендент — коррупционер, соорудивший себе в этом месте тайник с деньгами.
Понятно, что у Драгомановых и Наливайченко диаметрально противоположные взгляды, но общая для всех опасность проявляет их способность действовать вместе.
"Соседка"
Украина, 2022, романтическая комедия
Тема: взросление ради любви
Премьера: 3 марта
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 8.4/10
В ролях: Артемий Егоров, Алексей Комаровский, Ксения Мишина, Jerry Heil
Автор сценария – эпатажная писательница и певица Ирена Карпа, которая много написала на тему любви и секса.
Петр привык быть холостяком-раздолбаем и распоряжаться своим временем так, как ему вздумается: зависать на клубных вечеринках и встречаться с девушками всего на пару ночей. Он привлекателен, от девушек у него отбою нет. Но однажды в азарте он поспорил со своим лучшим другом Олегом, что сможет прожить целый месяц с одной женщиной. На эту роль выбрали сестру Олега — ей нужно было жилье: недавно она сбежала от мужа-тирана и ищет новый дом и работу. Так в квартире Петра поселилась элегантная учительница музыки с двумя детьми, о которых холостяк раньше ничего не знал. Вскоре он узнает, что такое ад. Однако любовь делает невозможное.
Сюжет ромкома "Соседка" подозрительно напоминает комедию с Джеки Чаном "Шпион по соседству" (2010), где главному герою-агенту понравилась соседка с тремя детьми. А что касается интересных деталей, то у Ирены Карпы их должно быть немало: она сама — мать двоих детей.Важно
"Эгрегор" / "Егрегор"
Украина, 2022, детектив, триллер
Тема: мировой заговор
Премьера: 24 февраля
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 7.2/10
В ролях: Омри Роуз, Алена Лавренюк, Даниэль Ольбрыхский
Картину снимали пять лет. Ее авторы, представляя фильм на фестивале "Молодость", назвали его детективно-мистическим квестом. По сюжету и стилистике это смесь триллера "Код да Винчи" (2006) и нуара "Третий человек" (1949). Съемки продолжались в Украине, Польше и США.
В основе сюжета – борьба двух тайных орденов, Темного и Светлого. Здесь есть ритуальные жертвоприношения, взрывы и погони.
Начинается картина с того, что нью-йоркский сыщик получает зашифрованное послание и авиабилет в Киев от профессора, с которым давно не общался. Там он выясняет, что профессор якобы покончил с собой. Но кто-то охотится на его дочь. Ей что-то известно…
"Я, "Победа" и Берлин" / "Я, "Побєда" і Берлін"
Украина, 2022, комедия, приключения, роуд-муви
Тема: становление личности
Премьера: 24 марта
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 9.1/10
В ролях: Иван Блиндарь, Владимир Гева, Мария Стопник
Экранизация остроумной автобиографической повести-бестселлера Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин" (2006).
По сюжету 23-летний Кузьма в начале 1990-х перегоняет машину "Победа" из Украины в Германию — с друзьями и манекенами на борту, чтобы в Берлине манекены и автомобиль перепродать с наваром.Важно
В столице Германии Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, подталкивающим его на выступление. Во время путешествия происходит куча приключений, раскрывающих характеры главного героя и его окружения.
В картине будет 12 ремиксов хитов группы "Скрябин", исполненных украинскими звездами. К примеру, Monatik записал кавер на несравненную песню Кузьмы "Старые фотографии".
"Ограбление по-украински" / "Пограбування по-українськи"
Украина, 2022, комедия, боевик
Тема: как получить все и сразу
Премьера: 31 марта
Рейтинг ожидания kino-teatr.ua: 3/10
В ролях: Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астафьева, Владимир Горянский, Василий Вирастюк
Детский тренер по плаванию Алекс начинает изнывать от своей однообразной жизни — каждый день одно и то же. Однажды он влюбляется в настоящую звезду, которую играет Даша Астафьева, – девушку с обложки "Плейбоя" и певицу.
Чтобы быть при деньгах, Алекс решает ограбить банк. Заодно, считает он, удастся покрыть расходы по ремонту квартиры грозного соседа снизу (Василий Вирастюк), которую Алекс нечаянно затопил.
Картина близка по идее старой французской комедии "Высокий блондин в черном ботинке" (1972) с Пьером Ришаром, где обычного человека считают суперпрофи, только здесь это не шпион, а якобы опытный банковский грабитель.