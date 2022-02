Премьеры кино. На экраны выходят шесть комедий и два триллера, снятые в Украине (видео)

Начало 2022 оказалось ренессансным для национального кинематографа — в ближайшие два месяца мы увидим восемь (!) украинских премьер, почти каждую неделю будет выходить новый отечественный фильм. Почти во всех снимались звезды: Андрей Данилко, alyona alyona, The Hardkiss, Даша Астафьева, Jerry Heil, Владимир Горянский, Ада Роговцева, Елена Кравец и даже силач Василий Вирастюк.

За редкими исключениями здесь царит ее величество комедия, поскольку этот жанр показал себя за предыдущие годы как самый прибыльный на украинском рынке, когда можно вложить в картину $150 тыс., а на выходе получить пятикратную кассу.

То, к чему давно призывали эксперты, произошло: украинское кино коммерциализировалось.

Рецепт несложный – это комедия ситуаций, в сюжете которой нередко есть отсылка к какой-то культовой импортной картине плюс наличие звезд. Сейчас, например, происходит возвращение на экраны Верки Сердючки — она участвует сразу в двух проектах. Но и без нее в этих фильмах хватает известных имен: alyona alyona, The Hardkiss, Даша Астафьева, Jerry Heil, Владимир Горянский, Ада Роговцева, Елена Кравец и даже силач Василий Вирастюк.

"Лучшие выходные" / "Найкращі вихідні"

Украина, 2022, комедия

Тема: как стать звездой

Премьера: 2 февраля

В ролях: Дарья Петрожицкая, Элиас Райхерт, Ада Роговцева, Ирма Витовская, Андрей Данилко (Верка Сердючка), alyona alyona

[ + – ] Кадр из фильма "Лучшие выходные" / "Найкращі вихідні"

Центральное событие фильма, вокруг которого все вращается, — крупнейший отечественный музыкальный фестиваль Atlas Weekend. В украинском кинематографе это впервые, в то время как в западном кино подобных комедий немало. К примеру, британский мюзикл 2011 года "Музыка нас связала" (You Instead), в котором любовная история вплетена в канву шотландского фестиваля T in the Park.

Парень из Германии устраивается волонтером на Atlas Weekend, чтобы понравиться девушке-организатору, но напившись, теряет хедлайнера перед его выступлением. Юная одесситка ищет своего отца-рокера, которого давно не видела и идеализировала долгие десять лет. Карьеристка из Львова приезжает на самое важное в ее жизни собеседование, но младший брат ломает ей честолюбивые планы.

[ + – ] "Лучшие выходные" / "Найкращі вихідні": официальный трейлер

Здесь, судя по трейлеру, большинство желающих добиться успеха пытаются обмануть друг друга, выдать себя за кого-то другого, более представительного.

На выходе нас будут ждать много разоблачений, но для персонажей это путm к себе настоящим. А главному герою все-таки удастся въехать на сцену на белом коне.

В этой кутерьме будет множество камео: Верка Сердючка, alyona alyona, The Hardkiss, Onuka, Артем Пивоваров и даже блогер Алексей Дурнев.

"Генделик"

Украина, 2019, комедия, фантастика

Тема: кризис как попытка выйти за пределы обыденности

Премьера: 10 февраля

В ролях: Владислав Мамчур, Людмила Загорская, Влад Никитюк, Сергей Сипливый

[ + – ] Кадр из фильма "Генделик"

Фильм напоминает черную сюрреалистическую комедию братьев Коэнов "Бартон Финк" ("Золотая пальмовая ветвь", 1991), где драматург испытывает творческий кризис в попытке написать заказанный в Голливуде сценарий. С драматургом происходит множество трагикомических приключений.

В нашем случае драматург Иван Герасимов, получив задаток, из-за творческого кризиса вовремя не сдает сценарий фильма, который ему заказал криминальный авторитет. Герою уже показалось, что его хоронят заживо. Иван сбегает и попадает в кафе "Генделик", которое существует вне времени и пространства. Там он встречает странных персонажей, помогающих ему разобраться в себе и в творчестве, в частности, роковую красотку.

[ + – ] Фильм "Генделик": официальный трейлер

В картине вы увидите миллион роз, общежитие, танго страсти, танец с саблями и многое другое.

"Носорог" / "Носоріг"

2021, Украина, Германия, Польша, боевик, драма, криминал

Тема: можно ли все начать сначала

Премьера: 17 февраля

В ролях: Сергей Филимонов, Ирина Мак, Мария Штофа

[ + – ] Кадр из фильма "Носорог" / "Носоріг"

Второй фильм украинского режиссера Олега Сенцова. Еще в 2012 году он, вложив в дебют собственные $20 тыс., снял картину "Геймер" о подростке-игромане. Затем режиссер написал сценарий криминальной драмы о 1990-х — "Носорог". Выиграл с ним питчинг Госкино. Но тут начался Евромайдан, участником которого стал и Сенцов.

В мае того же года, после оккупации Крыма Россией, режиссера задержали российские правоохранительные органы по подозрению в подготовке теракта. Сенцов вины не признал. В 2019 году после пятилетнего тюремного заключения в России Олег вернулся на родину благодаря обмену пленными. И тут же принялся за съемки "Носорога".

В центре истории — провинциальный парень по прозвищу Носорог, постепенно ставший местным криминальным авторитетом. В фильме множество бытовых и человеческих деталей, Сенцов тщательно воспроизводит эпоху 1990-х: что слушали, что ели, в чем ходили на дискотеки. Главное в картине – бандитская реальность: кровавые разборки, убийства и т.д. Поначалу Носорог воспринимает эту реальность с удовольствием, но в итоге теряет семью. Он ставит себе диагноз: "Мне кажется, я перестал быть человеком". И спрашивает: "Есть ли путь назад?".

[ + – ] Фильм Олега Сенцова "Носорог" / "Носоріг": официальный трейлер

Первое, что приходит в голову как аналогия, — российский криминальный сериал "Бригада" (2002). Но Сенцов отмечает, что в большинстве подобных фильмов бандиты романтизированы, он же, наоборот, снял принципиально антиромантическую картину.

"Большая прогулка" / "Велика прогулянка"

Украина, 2022, комедия

Тема: союз перед лицом общей угрозы

Премьера: 24 февраля

В ролях: Юрий Ткач, Елена Кравец, Андрей Данилко

[ + – ] Кадр из фильма "Большая прогулка" / "Велика прогулянка"

Сюжет комедии близок к культовому советскому фильму "3+2" (1963) — столкновение двух компаний из-за места отдыха: "Они заняли нашу поляну".

Комедия "Большая прогулка" (название взято из французского фильма с Луи де Фюнесом 1966 года) разворачивается вокруг двух семей — работников культуры Драгомановых и бизнесменов Наливайченко. И те, и другие с наступлением весеннего тепла решают устроить первый пикник. Судьба их сводит на поляне, которую каждая семья считает "своей". Вспыхивает конфликт. Внезапно появляется третий претендент — коррупционер, соорудивший себе в этом месте тайник с деньгами.

[ + – ] Комедия "Большая прогулка" / "Велика прогулянка": официальный трейлер

Понятно, что у Драгомановых и Наливайченко диаметрально противоположные взгляды, но общая для всех опасность проявляет их способность действовать вместе.

"Соседка"

Украина, 2022, романтическая комедия

Тема: взросление ради любви

Премьера: 3 марта

В ролях: Артемий Егоров, Алексей Комаровский, Ксения Мишина, Jerry Heil

[ + – ] Кадр из фильма "Соседка" / "Сусідка"

Автор сценария – эпатажная писательница и певица Ирена Карпа, которая много написала на тему любви и секса.

Петр привык быть холостяком-раздолбаем и распоряжаться своим временем так, как ему вздумается: зависать на клубных вечеринках и встречаться с девушками всего на пару ночей. Он привлекателен, от девушек у него отбою нет. Но однажды в азарте он поспорил со своим лучшим другом Олегом, что сможет прожить целый месяц с одной женщиной. На эту роль выбрали сестру Олега — ей нужно было жилье: недавно она сбежала от мужа-тирана и ищет новый дом и работу. Так в квартире Петра поселилась элегантная учительница музыки с двумя детьми, о которых холостяк раньше ничего не знал. Вскоре он узнает, что такое ад. Однако любовь делает невозможное.

[ + – ] Романтическая комедия "Соседка" / "Сусідка": официальный трейлер

Сюжет ромкома "Соседка" подозрительно напоминает комедию с Джеки Чаном "Шпион по соседству" (2010), где главному герою-агенту понравилась соседка с тремя детьми. А что касается интересных деталей, то у Ирены Карпы их должно быть немало: она сама — мать двоих детей.

"Эгрегор" / "Егрегор"

Украина, 2022, детектив, триллер

Тема: мировой заговор

Премьера: 24 февраля

В ролях: Омри Роуз, Алена Лавренюк, Даниэль Ольбрыхский

[ + – ] Кадр из фильма "Эгрегор" / "Егрегор"

Картину снимали пять лет. Ее авторы, представляя фильм на фестивале "Молодость", назвали его детективно-мистическим квестом. По сюжету и стилистике это смесь триллера "Код да Винчи" (2006) и нуара "Третий человек" (1949). Съемки продолжались в Украине, Польше и США.

В основе сюжета – борьба двух тайных орденов, Темного и Светлого. Здесь есть ритуальные жертвоприношения, взрывы и погони.

[ + – ] Мистический триллер "Эгрегор" / "Егрегор": официальный трейлер

Начинается картина с того, что нью-йоркский сыщик получает зашифрованное послание и авиабилет в Киев от профессора, с которым давно не общался. Там он выясняет, что профессор якобы покончил с собой. Но кто-то охотится на его дочь. Ей что-то известно…

"Я, "Победа" и Берлин" / "Я, "Побєда" і Берлін"

Украина, 2022, комедия, приключения, роуд-муви

Тема: становление личности

Премьера: 24 марта

В ролях: Иван Блиндарь, Владимир Гева, Мария Стопник

[ + – ] Кадр из фильма "Я, "Победа" и Берлин" / "Я, "Побєда" і Берлін"

Экранизация остроумной автобиографической повести-бестселлера Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин" (2006).

По сюжету 23-летний Кузьма в начале 1990-х перегоняет машину "Победа" из Украины в Германию — с друзьями и манекенами на борту, чтобы в Берлине манекены и автомобиль перепродать с наваром.

В столице Германии Кузьма знакомится с местным рок-музыкантом, подталкивающим его на выступление. Во время путешествия происходит куча приключений, раскрывающих характеры главного героя и его окружения.

В картине будет 12 ремиксов хитов группы "Скрябин", исполненных украинскими звездами. К примеру, Monatik записал кавер на несравненную песню Кузьмы "Старые фотографии".

[ + – ] Фильм по книге Кузьмы Скрябина "Я, "Победа" и Берлин" / "Я, "Побєда" і Берлін": тизер-трейлер

"Ограбление по-украински" / "Пограбування по-українськи"

Украина, 2022, комедия, боевик

Тема: как получить все и сразу

Премьера: 31 марта

В ролях: Остап Халавко, Влад Яма, Даша Астафьева, Владимир Горянский, Василий Вирастюк

[ + – ] Кадр из фильма "Ограбление по-украински" / "Пограбування по-українськи"

Детский тренер по плаванию Алекс начинает изнывать от своей однообразной жизни — каждый день одно и то же. Однажды он влюбляется в настоящую звезду, которую играет Даша Астафьева, – девушку с обложки "Плейбоя" и певицу.

Чтобы быть при деньгах, Алекс решает ограбить банк. Заодно, считает он, удастся покрыть расходы по ремонту квартиры грозного соседа снизу (Василий Вирастюк), которую Алекс нечаянно затопил.

[ + – ] Комедийный боевик "Ограбление по-украински" / "Пограбування по-українськи": официальный трейлер

Картина близка по идее старой французской комедии "Высокий блондин в черном ботинке" (1972) с Пьером Ришаром, где обычного человека считают суперпрофи, только здесь это не шпион, а якобы опытный банковский грабитель.