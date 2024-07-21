5 фильмов Одесского кинофестиваля, на которые не жалко потратить вечер воскресенья (видео)

Украинские картины, показанные в рамках ОМКФ, привлекли внимание зрителей, в частности благодаря новизне сюжета и философским подтекстам, заставляющим задуматься и взглянуть на жизнь под другим ракурсом.

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15-й Одесский международный кинофестиваль, который с 12 по 20 июля проходил в Киеве, объявил победителей. Фокус пересмотрел самые интересные фильмы национальной программы и предлагает собственный рейтинг картин, на которые не жалко потратить вечер воскресенья.

Эти фильмы поразили зрителей оригинальностью сюжета, режиссерскими решениями и философскими подтекстами, заставляющими задуматься и взглянуть на жизнь под другим ракурсом.

"Конотопская ведьма", реж. Андрей Колесник

Древняя ведьма из Конотопа, влюбившись в обычного парня, давно отреклась от своих магических сил, но после того, как российские солдаты в ходе полномасштабной войны захватывают город и жестоко убивают ее возлюбленного, решает отомстить обидчикам.

"Припутни", реж. Аркадий Непиталюк

Всего одни сутки переворачивают жизнь главных героев с ног на голову. Таксист Юра решает, что надо что-то менять в своей жизни и хочет жениться на любимой Свете — учительнице младших классов, которая увлекается изобразительным искусством и классической музыкой. Однако впереди его ждет очень много испытаний.

"Дело беспятого", реж. Валерий Шалига

Состоятельный крестьянин Герасим Калитка хочет купить землю своего обедневшего соседа, но ему не хватает денег. Чтобы реализовать задуманное, он идет на нечистую сделку — покупает сто тысяч фальшивых денег, но жадность главного героя чуть не закончилась трагедией.

"Мы, наши любимцы и война", реж. Антон Птушкин

Это кино о жизни, человечности, а также невероятно тесной связи между людьми и животными, которую еще сильнее подсветила война в Украине. Главные герои фильма — это не только коты, собаки, медведи, львы, лемуры и йеменский хамелеон "Игорек", но и люди, которые спасают их, рискуя собственной жизнью.

"Серые пчелы", реж. Дмитрий Моисеев

По сюжету, в "серой зоне" АТО без электроэнергии живет лишь двое врагов детства. Под снарядами, которые иногда пролетают над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт, иногда встречаясь, чтобы поговорить. Жизнь каждого из них не сложилась, и они стремятся ее переосмыслить. Все меняется, когда в селе появляется российский снайпер.

Напомним, Фокус побывал на официальной церемонии награждения 15-го Одесского кинофестиваля и опубликовал полный список картин, отмеченных членами жюри. Обладателем гран-при стал украинский режиссер Дмитрий Моисеев из Херсона, который представил зрителям свой фильм "Серые пчелы".