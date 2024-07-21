Победители 15-го Одесского кинофестиваля: какие фильмы должен увидеть каждый украинец (видео)

"Дюка" получил Дмитрий Моисеев — украинский режиссер из Херсона. В его фильме рассказывается о двух врагах детства, которые живут в так называемой "серой зоне" АТО.

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15-й Одесский международный кинофестиваль, который в этом году проходил в Киеве, объявил победителей. Обладателем гран-при стал украинский режиссёр Дмитрий Моисеев из Херсона, который представил зрителям свой фильм "Серые пчёлы". Фокус побывал на официальной церемонии награждения и публикует полный список лучших картин.

Лучший украинский полнометражный игровой фильм

"Серые пчелы", реж. Дмитрий Моисеев

Дмитрий Моисеев стал обладателем гран-при Фото: ОМКФ

По сюжету, в "серой зоне" АТО без электроэнергии живут только двое врагов детства. Под снарядами, иногда пролетающими над селом, соседи-пенсионеры ведут свой скромный быт, иногда встречаясь, чтобы поговорить. Жизнь каждого из них не сложилась, и они стремятся ее переосмыслить. Все меняется, когда в селе появляется российский снайпер.

Лучший украинский полнометражный документальный фильм

"Гляделов", реж. Ксения Кравцова

Картина об украинском мастере документальной черно-белой фотографии Александре Гляделове. Путешествуя вместе с художником от Киева и Бучи до Харькова, Одессы и Иловайска, от 1990-х до 2022 года, зритель как будто становится собеседником главных героев фильма и проходит путь от неотвратимости событий настоящего до уверенности в победе добра.

Специальная награда за лучшую режиссуру

"Кислородная станция", реж. Иван Тимченко

Сюжет разворачивается вокруг политического заключенного в СССР Мустафы Джемилева, который борется за права крымских татар. Во время ссылки к нему отправляется трое людей, у каждого из них своя цель: защитить, увидеть и уничтожить.

Специальная награда

"Яса", реж. Сергей Маслобойщиков

В центре сюжета мальчик Даня, который погиб во время Революции Достоинства. Его мать со временем осознает, что стала одной из тех, кто привел к мафиозному реваншу в Украине в 2010 году, а позже — к Революции Достоинства.

Международная европейская конкурсная программа

Лучший европейский фильм — "Почти ничего", реж. Гжегож Дембовский;

Специальная награда — "Секс", реж. Даг Йохан Хаугерюд;

Специальная награда — "Черничные мечты", реж. Элене Микаберидзе;

Приз FIPRESCI — Евгений Мазуренко за фильм-дебют "Свирель Перуна".

Напомним, ранее в столице состоялась премьера комедийного экшна "Плохие парни: Все или ничего". Фокус побывал на событии и поделился впечатлениями.