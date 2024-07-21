Переможці 15-го Одеського кінофестивалю: які фільми має побачити кожен українець (відео)

"Дюка" отримав Дмитро Мойсеєв — український режисер з Херсона. У його фільмі розповідається про двох ворогів дитинства, які живуть у так званій "сірій зоні" АТО.

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15-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч проходив у Києві, оголосив переможців. Володарем гран-прі став український режисер Дмитро Мойсеєв з Херсона, який представив глядачам свій фільм "Сірі бджоли". Фокус побував на офіційній церемонії нагородження та публікує повний список картин, відзначених членами журі.

Найкращий український повнометражний ігровий фільм

"Сірі бджоли", реж. Дмитро Мойсеєв

Дмитро Мойсеєв став володарем гран-прі Фото: ОМКФ

За сюжетом, у "сірій зоні" АТО без електроенергії живуть лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись, щоб поговорити. Життя кожного з них не склалось, і вони прагнуть його переосмислити. Усе змінюється, коли в селі з’являється російський снайпер.

Найкращий український повнометражний документальний фільм

"Глядєлов", реж. Ксенія Кравцова

Картина про українського майстра документальної чорно-білої фотографії Олександра Глядєлова. Мандруючи разом з митцем від Києва і Бучі до Харкова, Одеси та Іловайська, від 1990-х до 2022 року, глядач начебто стає співрозмовником головних героїв фільму й проходить шлях від невідворотності подій сьогодення до впевненості у перемозі добра.

Спеціальна відзнака за найкращу режисуру

"Киснева станція", реж. Іван Тимченко

Сюжет розгортається навколо політичного в'язня в СРСР Мустафи Джемілєва, який бореться за права кримських татар. Під час заслання до нього вирушає троє людей, кожен з яких має свою мету: захистити, побачити й знищити.

Спеціальна відзнака

"Яса", реж. Сергій Маслобойщиков

У центрі сюжету хлопчина Даня, який загинув під час Революції Гідності. Його мати з часом усвідомлює, що стала однією з тих, хто привів до мафіозного реваншу в Україні у 2010 році, а згодом — до Революції Гідності.

Міжнародна європейська конкурсна програма

Найкращий європейський фільм — "Майже нічого", реж. Ґжеґож Дембовський;

Спеціальна відзнака — "Секс", реж. Даґ Йоган Гауґерюд;

Спеціальна відзнака — "Чорничні мрії", реж. Елене Мікаберідзе;

Приз FIPRESCI — Євген Мазуренка за фільм-дебют "Сопілка Перуна".

Нагадаємо, раніше у столиці відбулася прем'єра комедійного екшну "Погані хлопці: Все або нічого". Фокус побував на події та поділився враженнями.