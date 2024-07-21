Переможці 15-го Одеського кінофестивалю: які фільми має побачити кожен українець (відео)
"Дюка" отримав Дмитро Мойсеєв — український режисер з Херсона. У його фільмі розповідається про двох ворогів дитинства, які живуть у так званій "сірій зоні" АТО.
15-й Одеський міжнародний кінофестиваль, який цьогоріч проходив у Києві, оголосив переможців. Володарем гран-прі став український режисер Дмитро Мойсеєв з Херсона, який представив глядачам свій фільм "Сірі бджоли". Фокус побував на офіційній церемонії нагородження та публікує повний список картин, відзначених членами журі.
Найкращий український повнометражний ігровий фільм
- "Сірі бджоли", реж. Дмитро Мойсеєв
За сюжетом, у "сірій зоні" АТО без електроенергії живуть лише двоє ворогів дитинства. Під снарядами, що іноді пролітають над селом, сусіди-пенсіонери ведуть свій скромний побут, іноді зустрічаючись, щоб поговорити. Життя кожного з них не склалось, і вони прагнуть його переосмислити. Усе змінюється, коли в селі з’являється російський снайпер.
Найкращий український повнометражний документальний фільм
- "Глядєлов", реж. Ксенія Кравцова
Картина про українського майстра документальної чорно-білої фотографії Олександра Глядєлова. Мандруючи разом з митцем від Києва і Бучі до Харкова, Одеси та Іловайська, від 1990-х до 2022 року, глядач начебто стає співрозмовником головних героїв фільму й проходить шлях від невідворотності подій сьогодення до впевненості у перемозі добра.
Спеціальна відзнака за найкращу режисуру
- "Киснева станція", реж. Іван Тимченко
Сюжет розгортається навколо політичного в'язня в СРСР Мустафи Джемілєва, який бореться за права кримських татар. Під час заслання до нього вирушає троє людей, кожен з яких має свою мету: захистити, побачити й знищити.
Спеціальна відзнака
- "Яса", реж. Сергій Маслобойщиков
У центрі сюжету хлопчина Даня, який загинув під час Революції Гідності. Його мати з часом усвідомлює, що стала однією з тих, хто привів до мафіозного реваншу в Україні у 2010 році, а згодом — до Революції Гідності.
Міжнародна європейська конкурсна програма
- Найкращий європейський фільм — "Майже нічого", реж. Ґжеґож Дембовський;
- Спеціальна відзнака — "Секс", реж. Даґ Йоган Гауґерюд;
- Спеціальна відзнака — "Чорничні мрії", реж. Елене Мікаберідзе;
- Приз FIPRESCI — Євген Мазуренка за фільм-дебют "Сопілка Перуна".
Нагадаємо, раніше у столиці відбулася прем'єра комедійного екшну "Погані хлопці: Все або нічого". Фокус побував на події та поділився враженнями.