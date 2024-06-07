Марина Арістова і Макс Леонов: як пройшла прем'єра "Погані хлопці: Все або нічого" (фоторепортаж)

Раніше глядачі вже могли бачити інші три частини фільму: "Погані хлопці" (1995), "Погані хлопці 2" (2003), "Погані хлопці назавжди" (2020). У 2024 році в прокат вийшла четверта частина — "Погані хлопці: Все або нічого".

У столиці відбулася прем'єра комедійного екшну "Погані хлопці: Все або нічого". На події побував Фокус.

Зокрема, у прокат вийшла четверта частина фільму, який вперше вийшов на екрани ще в 1995 році У сюжеті фільму з перших частин представлено двох головних героїв Майка Лоурі та Маркуса Бернетта. Вони — детективи, які борються зі злочинністю.

Цікаво те, що обидва головні герої протилежність один одному. Уже чотири сезони поспіль, акторський склад головних героїв незмінний. Майк Лоурі, якого у фільмі зіграв Вілл Сміт, — більш зосереджений та серйозний, а от Маркус Бернетт, якого зіграв Мартін Лоуренс, — кумедний і дивний, адже з ним постійно трапляється якась неприємність.

У новій частині "Погані хлопці: Все або нічого" глядачі побачать нові пригоди детективів. Цього разу вони беруться розслідувати корупцію в поліції Маямі.

Анатолій Анатоліч із дружиною Юлією Фото: фотограф Юрій Строкань

Макс Леонов Фото: фотограф Юрій Строкань

Таня Карікова Фото: фотограф Юрій Строкань

Макс Гордєєв Фото: фотограф Юрій Строкань

комедійна актриса стендап жанру Лера Мандзюк Фото: фотограф Юрій Строкань

Макс Кірєєв Фото: фотограф Юрій Строкань

актор Олександр Боднар Фото: фотограф Юрій Строкань

ведучий програми Факти ICTV і телемарафону "Єдині новини" Андрій Ковальський Фото: фотограф Юрій Строкань

Даша Легейда-Сова і Катерина Тишкевич Фото: фотограф Юрій Строкань

Мирослава Мандзюк Фото: фотограф Юрій Строкань

Нагадаємо, раніше ми писали, що онука Олексія Данілова з'явилася на прем'єрі фільму про Емі Вайнгауз у Києві.

Крім цього, Фокус писав, що Даша Квіткова з'явилася на прем'єрі фільму з Раяном Рейнольдсом.