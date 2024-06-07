Марина Арістова і Макс Леонов: як пройшла прем'єра "Погані хлопці: Все або нічого" (фоторепортаж)
Раніше глядачі вже могли бачити інші три частини фільму: "Погані хлопці" (1995), "Погані хлопці 2" (2003), "Погані хлопці назавжди" (2020). У 2024 році в прокат вийшла четверта частина — "Погані хлопці: Все або нічого".
У столиці відбулася прем'єра комедійного екшну "Погані хлопці: Все або нічого". На події побував Фокус.
Зокрема, у прокат вийшла четверта частина фільму, який вперше вийшов на екрани ще в 1995 році У сюжеті фільму з перших частин представлено двох головних героїв Майка Лоурі та Маркуса Бернетта. Вони — детективи, які борються зі злочинністю.
Цікаво те, що обидва головні герої протилежність один одному. Уже чотири сезони поспіль, акторський склад головних героїв незмінний. Майк Лоурі, якого у фільмі зіграв Вілл Сміт, — більш зосереджений та серйозний, а от Маркус Бернетт, якого зіграв Мартін Лоуренс, — кумедний і дивний, адже з ним постійно трапляється якась неприємність.
У новій частині "Погані хлопці: Все або нічого" глядачі побачать нові пригоди детективів. Цього разу вони беруться розслідувати корупцію в поліції Маямі.
Нагадаємо, раніше ми писали, що онука Олексія Данілова з'явилася на прем'єрі фільму про Емі Вайнгауз у Києві.
Крім цього, Фокус писав, що Даша Квіткова з'явилася на прем'єрі фільму з Раяном Рейнольдсом.