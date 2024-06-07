Марина Аристова и Макс Леонов: как прошла премьера "Плохие парни: Все или ничего" (фоторепортаж)
Ранее зрители уже могли видеть другие три части фильма: "Плохие парни" (1995), "Плохие парни 2" (2003), "Плохие парни навсегда" (2020). В 2024 году в прокат вышла четвертая часть — "Плохие парни: Все или ничего"
В столице состоялась премьера комедийного экшна "Плохие парни: Все или ничего". На событии побывал Фокус.
В частности, в прокат вышла четвертая часть фильма, который впервые вышел на экраны еще в 1995 году. В сюжете фильма из первых частей представлены два главных героя Майк Лоури и Маркус Бернетт. Они — детективы, которые борются с преступностью.
Интересно то, что оба главных героя противоположность друг другу. Уже четыре сезона подряд, актерский состав главных героев неизменен. Майк Лоури, которого в фильме сыграл Уилл Смит — более сосредоточенный и серьезный, а вот Маркус Бернетт, которого сыграл Мартин Лоуренс — смешной и странный, ведь с ним постоянно происходит какая-то неприятность.
В новой части "Плохие парни: Все или ничего" зрители увидят новые приключения детективов. На этот раз они берутся расследовать коррупцию в полиции Майами.
Напомним, ранее мы писали, что внучка Алексея Данилова появилась на премьере фильма об Эми Вайнгауз в Киеве.
Кроме этого, Фокус писал, что Даша Квиткова появилась на премьере фильма с Райаном Рейнольдсом.